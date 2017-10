Mexico, EL2 : Ricciardo prend la tête

Il faudra compter avec les Red Bull ce week-end

La température ambiante est de 22° au moment de donner le départ de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, dix-huitième manche du championnat 2017 de F1.

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste. Kevin Magnussen signe le premier chrono de référence en 1’21″669 avant que la direction de course sorte les drapeaux rouges à cause de débris dans la ligne droite.

Ces débris proviennent de la Haas de Grosjean qui est parti à la faute dans le virage 17 avant d’être victime d’une crevaison… ou le contraire. Il semble en effet que Grosjean soit parti à la faute à cause d’une crevaison, son pneu se délamine et arrache beaucoup de carbone de son fond plat et de son aileron avant.

La séance est relancée quelques minutes plus tard. Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement :

Alonso (1’19″235), Verstappen (1’18″808) et Ricciardo (1’18″769). A noter durant les 30 premières minutes de cette séance le tête-à-queue de Lewis Hamilton et la mauvaise surprise pour Sebastian Vettel qui a vu son extincteur s’enclencher dans son habitacle alors qu’il était en piste…

Lewis Hamilton prend la tête du classement quelques minutes plus tard en 1’17″932. Son tête-à-queue du début de séance n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Mais c’est finalement Daniel Ricciardo qui aura le dernier mot en 1’17″801. Il reste 35 minutes avant le drapeau à damier et désormais, les pilotes vont se concentrer sur l’évaluation des pneumatiques sur de longs relais afin de préparer la course de dimanche.

A dix minutes de la fin, Max Verstappen est contraint de s’arrêter à cause de son moteur qui rend l’âme, mais rien d’inquiétant pour lui, ce bloc avait déjà un très grand kilométrage et il ne devait servir qu’aux essais libres du vendredi.

résultat:

01 Daniel Ricciardo Red Bull Tag Heuer 1:17.801 26 02 Lewis Hamilton Mercedes AMG 1:17.932 40 03 Max Verstappen Red Bull Tag Heuer 1:17.964 17 04 Sebastian Vettel Ferrari 1:18.051 35 05 Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.142 40 06 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:18.299 43 07 Fernando Alonso McLaren Honda 1:18.508 26 08 Sergio Pérez Force India Mercedes 1:18.728 41 09 Nico Hulkenberg Renault F1 1:18.775 19 10 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:18.822 42 11 Carlos Sainz Renault F1 1:19.060 30 12 Felipe Massa Williams Mercedes 1:19.206 37 13 Brendon Hartley Toro Rosso Renault 1:19.423 40 14 Lance Stroll Williams Mercedes 1:19.524 42 15 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:19.844 32 16 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:20.306 38 17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:20.318 35 18 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:20.362 38 19 Pierre Gasly Toro Rosso Renault 1:21.745 10 20 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:25.526 3

