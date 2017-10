Une finale pour deux titres à Barcelone

La saison 2017 de Formule Renault Eurocup touche à sa fin sur le Circuit de Barcelona-Catalunya

Pour le dixième et dernier rendez-vous de l’année, les concurrents tenteront de marquer les esprits alors que les regards se tourneront vers le duel pour succéder à Lando Norris, mais aussi vers la lutte à trois pour le titre rookies.

De retour au calendrier après trois ans d’absence, le Circuit de Barcelona-Catalunya retrouve la Formule Renault Eurocup pour une alléchante finale comme il en a souvent été dans le cadre dans le passé !

Pour la première fois de l’année, tous les pilotes s’affronteront dans un seul et même groupe de qualifications. De quoi permettre aux jeunes loups de se battre directement au moment le plus décisif !

Le duel final

Leader du classement général avec 52,5 points d’avance, Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) arrivera en Catalogne avec un certain avantage psychologique et comptable sur son dernier adversaire, Will Palmer (R-ace GP). Quelque soit le vainqueur de ce duel, celui-ci se verra offrir une place au sein de la Renault Sport Academy en 2018 !

Malgré 75 unités encore en jeu, le Britannique n’a plus son destin entre les mains. Pour créer la surprise, il devra frapper fort et espérer que son rival rencontre des problèmes ! De son côté, Sacha Fenestraz peut sceller le sacre dès la première course s’il devance Will Palmer.

Bataille à trois chez les rookies

À Barcelone, trois autres hommes auront espoir d’enlever un titre : Max Fewtrell (Tech 1 Racing), Daniel Ticktum (Arden Motorsport) et Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) lutteront pour la place de meilleur rookie.

Si le pilote de la Renault Sport Academy part avec dix-huit points d’avance sur le pensionnaire du Red Bull Junior Team, tous deux devront se méfier de Yifei Ye. Malgré un déficit comptable de 42,5 unités, le Chinois est le seul parmi eux à avoir déjà couru à Barcelone et il arrivera en pleine confiance après ses deux premières victoires en Formule Renault NEC à Hockenheim.

Des places d’honneur en jeu

Éliminés de la course au titre, Max Defourny (R-ace GP), Robert Shwartzman (R-ace GP) et Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) lutteront pour les dernières places du podium final.

S’ils peuvent espérer remonter en deuxième position, Gabriel Aubry devra toutefois surveiller ses rétroviseurs puisque son équipier Max Fewtrell peut mathématiquement atteindre le quinté de tête.

Au sein du top dix, Alex Peroni (Fortec Motorsports) tentera de rebondir pour distancer le protégé du Red Bull Junior Team, Richard Verschoor (MP Motorsport). Tous deux auront l’avantage de connaître le tracé et de s’y être déjà imposé en V de V pour l’Australien et en

F4 Espagne pour le Néerlandais.

Derrière, Neil Verhagen (MP Motorsport), également membre de la filière Red Bull, visera de gros points tout comme Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés) et Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés), qui avait participé au meeting de Formula V8 3.5 l’an passé à Barcelone.

Dans la foulée de son premier podium en Formule Renault à Hockenheim, Alexander Vartanyan (JD Motorsport) fera office d’outsider pour arracher une place dans les dix premiers.

Baroud d’honneur

Pour les autres concurrents, le rendez-vous de Barcelone offrira une dernière occasion de finir l’année en beauté. Jarno Opmeer (MP Motorsport) sera ainsi l’un des pilotes désirant gonfler son compteur, mais le protégé de la Renault Sport Academy ne sera pas le seul à vouloir démontrer ses progrès.

Thomas Maxwell (Tech 1 Racing), Raúl Guzmán (R-ace GP), Luis Leeds (Josef Kaufmann Racing), Alexey Korneev (Fortec Motorsports), Zane Goddard (Arden Motorsport), Presley Martono (Mark Burdett Motorsport) et Najiy Ayyad bin Abd Razak (Fortec Motorsports) partageront cet objectif en vue de la saison 2018.

Pour Thomas Neubauer (Tech 1 Racing), Axel Matus (AVF by Adrián Vallés), Ghislain Cordeel (Arden Motorsport), Jean-Baptiste Simmenauer (JD Motorsport), Julia Pankiewicz (Mark Burdett Motorsport), Sun Yue Yang (JD Motorsport) et Frank Bird (Fortec Motorsports), c’est en revanche maintenant ou jamais pour entrer dans les points. À domicile, Xavier Lloveras (AVF by Adrián Vallés) tentera également de s’offrir son premier top dix.

Déjà sacrée chez les équipes, R-ace GP alignera son quatuor habituel ainsi que Charles Milesi et Logan Sargeant, troisième en British F4 cette saison.

Programme

Vendredi 27 octobre 2017

11h50 – 12h40 Essais collectifs 1 16h35 – 17h25 Essais collectifs 2

Samedi 28 octobre 2017

9h00 – 9h30 Qualifications 1 12h35 – 13h02 Course 1 17h30 – 18h00 Qualifications 2

Dimanche 29 octobre 2017

10h40 – 11h07 Course 2 16h00 – 16h27 Course 3

Liste des engagés

source: Formule Renault Eurocup