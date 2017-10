Un week-end de course satisfaisant met en vedette la performance du pneu urbain Advan Neova AD08R de Yokohama

Le week-end AER à la piste Mid-Ohio Sport Car comprenait deux courses de 8,5 heures

Le week-end de l’American Endurance Racing à la piste Mid-Ohio Sport Car Course n’a peut-être pas été aussi réussi que l’aurait souhaité le pilote et ambassadeur de Pneus Yokohama Canada, Jean-Sébastien Sauriol.

Par contr, les pneus d’été Advan Neova AD08R de Yokohama sur lesquels roulait sa BMW 330i ont été à la mesure de ce que l’on attendait d’eux.

« L’Advan Neova AD08R de Yokohama nous a donné une performance de très haut niveau durant les deux courses; ils ont été très constants tout au long du week-end, a affirmé Sauriol. C’est le témoignage de la performance intrinsèque d’un pneu urbain d’été que d’être en mesure d’affronter les rigueurs et les niveaux d’excès que présente une course comme celle-là, et je remercie Pneus Yokohama Canada de m’avoir donné une telle occasion. »

La série American Endurance Racing met en vedette des voitures dont les roues, montées à l’intérieur de la carrosserie (closed wheel), doivent rouler sur des pneus homologués par le Ministère des Transports des É-U (US DOT) – les mêmes pneus de performance que peuvent acheter les conducteurs pour leurs allées et venues quotidiennes.

« Étant le pneu Yokohama le plus rapide, l’Advan Neova AD08R peut bien être prêt pour la ville, mais il a été conçu pour la piste de course, explique Diana Colosimo, directrice du développement de la marque chez Pneus Yokohama (Canada) inc.

Son composé MS 2R améliore sa rigidité et sa résistance à l’usure, et les insertions en acier dans les flancs aident à résister à la flexion, ce qui assure une meilleure tenue de route, une plus grande maîtrise et une prise de virage améliorée.

Usure et tenue de route sont les atouts les plus importants dans une course d’endurance, et nous savions que l’Advan Neova AD08R relèverait le défi. »

Le week-end AER à la piste Mid-Ohio Sport Car comprenait deux courses de 8,5 heures, une le samedi et l’autre, le dimanche, mettant en vedette cinq classes de voitures de production démarrant sous le drapeau vert tôt après le lever du jour et roulant jusqu’au drapeau à damiers en fin d’après-midi chaque jour.

source: Sophie des Marais