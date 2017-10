Thomas Laurent avec Toyota

Lors des « Rookies Tests » de Bahreïn

Thomas Laurent est le premier des quatre pilotes* désignés pour participer aux troisièmes officiels « Rookies Tests » du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA le 19 novembre sur le circuit international de Bahreïn.

Le jeune pilote français de 19 ans, licencié de l’ASA ACO, testera la Toyota TS050 HYBRID lors d’un roulage de 30 tours minimum. Thomas Laurent a été sélectionné pour son engagement et ses performances pendant l’année 2017.

Ces tests s’inscrivent dans la finalité de la filière endurance pilotes, créée par l’ACO, dont l’objectif est de permettre aux équipes et aux pilotes de s’aguerrir aux spécificités de la discipline et d’évoluer vers les échelons supérieurs.

Ainsi dès le karting, véritable antichambre du haut niveau des sports automobiles jusqu’à la catégorie reine de l’endurance que représentent les LM P1, l’apprentissage du pilotage et la formation de futurs talents constituent l’une des priorités de l’ACO.

Thomas illustre parfaitement ce parcours

Il fait ses débuts en karting en 2005 et dix ans plus tard, il devient Champion du Monde de Karting K2 sur le circuit Le Mans Karting International et… tout s’enchaine.

La même année, il obtient un volant en LM P3, la catégorie de prototypes d’accession à la pyramide de l’endurance créée par l’ACO et devient vice-champion de l’Asian Le Mans Series avec l’équipe DC Racing. Le jeune homme est également nommé « Rookie of The Year » de la série.

En 2016, il évolue toujours en LM P3, mais en European Le Mans Series où il est à nouveau élu « Rookie of The Year ». Il remporte aussi Road To Le Mans, la course de lever de rideau des 24 Heures du Mans qui réunit les LM P3 des séries ACO et les GT3 de la Michelin Le Mans Cup.

En deux ans, Thomas Laurent a gravi tous les échelons pour prendre part en 2017 au Championnat du Monde d’Endurance de la FIA en catégorie LM P2 avec le Jackie Chan DC Racing.

Il débute aux 6 Heures de Silverstone en avril et a remporté jusqu’à présent trois victoires en FIA WEC dont les 24 Heures du Mans en catégorie LM P2, assortie de la deuxième place du classement général de l’épreuve derrière Porsche.

Avec ses coéquipiers Ho-Ping Tung et Oliver Jarvis, Thomas est actuellement en tête du Trophée Endurance FIA des Pilotes LM P2.

Grace à ses performances, le pilote accède à l’échelon ultime de la pyramide de l’endurance, la catégorie LM P1, en testant la Toyota TS050 HYBRID, le 19 novembre, au lendemain de la dernière manche du FIA WEC 2017.

Au cours de cette journée d’essais, le constructeur japonais pourra ainsi évaluer les capacités du jeune homme à piloter une LM P1.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest :

« Je suis ravi pour Thomas de l’opportunité qui lui est offerte de se tester chez Toyota. Par ses performances et son talent, le parcours de Thomas illustre parfaitement la volonté de l’ACO de faire émerger de jeunes pilotes, grâce à la filière d’apprentissage de l’endurance mise en place pour favoriser l’accession des talents au plus niveau. Nous suivrons de près ses résultats tout comme ceux des trois autres pilotes qui l’accompagneront sur ces tests. »

Thomas Laurent, pilote Jackie Chan DC Racing en LM P2 : « Quand le WEC m’a donné la lettre qui m’indiquait ma sélection au Rookies Tests, j’étais loin d’imaginer que le nom de Toyota se trouverait à l’intérieur. C’est un rêve pour moi de prendre le volant d’une LM P1 et en plus d’une Toyota d’usine. J’en suis très fier.

Je tiens à remercier l’ACO et Pierre Fillon, le WEC et Gérard Neveu, mais aussi Toyota et Pascal Vasselon de me permettre de réaliser ce rêve. Je souhaite également remercier chaque membre du Team Jackie Chan DC Racing et mes partenaires ainsi que Remy Brouard. Ils m’ont permis d’en arriver là, grâce leur implication, leur conseil, leur expérience mais surtout leur soutien tout au long de cette année. »

*Les trois autres pilotes qui participeront aux « Rookies Tests » seront les trois premiers du classement général de la World Series Formula V8 3.5, dont les résultats ne seront connus que lors de la dernière course de la saison à Bahreïn le 18 novembre.

Ils testeront dans leur ordre de classement sur le podium la Porsche 919 Hybrid, la LM P2 du vainqueur du Trophée Endurance FIA des Equipes LM P2 et la LM GTE Pro de l’équipe victorieuse du Trophée Endurance FIA des Equipes LM GTE Pro.

source: Automobile Club de l’Ouest