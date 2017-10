IMSA : Alonso confirmé aux 24h de Daytona

Le pilote McLaren évoluera avec United Autosports

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité dans le n°2135 d’AUTOhebdo, Fernando Alonso sera bien présent aux 24 Heures de Daytona (Floride) disputées les 27 et 28 janvier.

De par ses liens avec Zak Brown, le directeur de McLaren Technology et copropriétaire de United Autosports, le double champion du monde évoluera sur l’une des deux Ligier JS P217 engagées par l’écurie vice-championne de l’ELMS.

Fernando Alonso sera aligné aux côtés du champion en titre de la catégorie LMP3 de l’Asian Le Mans Series Phil Hanson et du champion en titre de la F3 European Championship Lando Norris. Paul di Resta fera notamment équipe avec Will Owen sur la seconde LMP2.

« Quel projet passionnant et intéressant, commente Fernando Alonso. Je vais découvrir une nouvelle discipline, m’adapter à une voiture totalement différente qui exige une autre forme de pilotage. C’est un nouveau défi passionnant pour moi. »

Fernando Alonso ne cache plus son ambition de décrocher la Triple Couronne en remportant le GP de Monaco, l’Indy 500 qu’il a disputée cette année et les 24 Heures du Mans.

« Les 24 Heures de Daytona sont la course d’endurance américaine la plus célèbre et une des plus belles épreuves au monde. Ça ne fait pas partie de la « Triple Couronne », mais comme j’ai toujours dit, mon objectif est d’être un pilote complet et cette expérience me sera utile pour une autre course d’endurance que je pourrais disputer. »

« Je n’avais jamais roulé sur un ovale avant Indy mais je sais désormais ce que c’est et comment évoluer dessus, précise l’Asturien. Je suis ravi de revenir en Amérique. Cette course se dispute en plus au bon moment, la F1 étant en repos en janvier. »

source: Autosport.com – Jacques-Armand Dupuis