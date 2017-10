Ajustements sur la piste du GP du Mexique

Un boudin orange de 50mm de haut et de deux mètres de long a été installé entre les deux premiers virages

Les organisateurs du GP du Mexique ont ajouté des vibreurs hauts afin d’empêcher les pilotes de couper certains virages sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez qui accueille la F1 ce week-end.

D’autres vibreurs du même type ont été ajoutés entre les virages n°2 et n°3 sur une portion asphaltée remplaçant l’herbe. Les organisateurs ont également placés des vibreurs dans les virages n°8 et n°11. Des barrières TecPro ont été installés aux virages n°1, n°7, n°10, n°12 et n°16.

source: Autohebdo.fr