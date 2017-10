Renault quittera la Formule E en fin de Saison 4 

Renault quittera la Formule E à la fin de la Saison 4

Renault concentrera ses ressources sur ses objectifs ambitieux en Formule 1 et aura à cœur de continuer à tirer parti du sport automobile à travers l’Alliance avec Nissan.

Renault et Nissan vont travailler en synergie pour assurer une transition en douceur et capitaliser sur l’expertise et le développement déjà existants.

Renault confirme aujourd’hui son retrait de la Formula E en fin de Saison 4, en juillet 2018. Partenaires de la première heure, le team Renault e.dams a remporté son troisième championnat FE consécutif à Montréal, Canada, fin juillet 2017 et s’apprête à démarrer sa quatrième campagne dans la discipline.

« Nous avons vécu des moments fabuleux lors de nos trois premières années en Formula E et nous sommes impatients d’aborder la quatrième saison dans un environnement très stable chez Renault e.dams », a déclaré Thierry Koskas, Directeur commercial du Groupe Renault. « En tant que pionniers sur le marché des véhicules électriques, nous avons beaucoup appris sur VE haute performance et la gestion de l’énergie, ce dont nos clients bénéficient directement. Après la Saison 4, nous allons concentrer nos ressources sur nos objectifs très ambitieux en Formule 1 et nous aurons à cœur de continuer à tirer parti du sport automobile à travers l’Alliance avec Nissan.

Renault-Nissan-Mitsubishi formaient le premier groupe automobile mondial à mi année (2017). Ensemble, les membres de l’alliance opèrent un modèle unique basé sur la collaboration et l’optimisation des synergies afin d’augmenter leur compétitivité tout en préservant l’identité de chacun. Cela induit des fonctions convergées entre Renault et Nissan : ingénierie, fabrications et logistique, achats et ressources humaines. L’objectif de l’Alliance est d’accélérer la collaboration entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors, sur les plateformes communes, les motorisations et les nouvelles technologies relatives aux véhicules électriques, autonomes et connectés.

« Grâce à l’Alliance, nos ingénieurs pourront partager les données dont profiteront toutes les marques. Diversifier nos stratégies en compétition tout en bénéficiant de l’expérience acquise dans nos programmes sportifs est l’un des effets de levier offerts par l’Alliance », ajoute Thierry Koskas.

Compte-tenu du niveau de compétitivité de l’environnement, Renault et Nissan vont travailler main dans la main pour assurer une transition en douceur et tirer parti de l’expertise et du développement déjà existants.

A propos de Renault Sport Racing Renault possède un long héritage en sport automobile. En Formule 1, il a décroché 11 titres « Pilotes » et 12 titres « Constructeurs », remporté 172 victoires avec 24 pilotes différents et accumulé 486 podiums. La marque a également remporté chacune des trois éditions du Championnat de Formule E FIA organisées à ce jour en partenariat avec Renault e.dams. Renault s’est également imposé en Endurance aux 24 Heures du Mans en 1978 et a remporté plusieurs manches du Championnat du monde des Rallyes.

A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international multimarque qui a vendu plus de 120 000 véhicules électriques dans le monde. Renault est un pionnier du véhicule électrique en Europe et le leader des marchés VP et VU électriques. Un véhicule électrique vendu sur quatre est badgé Renault. Renault est l’unique constructeur à proposer une gamme complète de véhicules électriques, avec ZOE, Twizy et Kangoo Z.E. pour couvrir une large variété d’utilisations. Sa vision est de déployer le véhicule électrique à grande échelle. L’innovation permanente de Renault vise à rendre la mobilité électrique quotidienne plus facile et plus agréable, grâce à des véhicules attrayants et abordables, ainsi que par le développement de l’écosystème de la mobilité électrique.

source: renaultedams.com, e-dams.com