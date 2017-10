Rallycross : Le calendrier 2018 dévoilé, Silverstone et Austin prévus

Il n’y aura plus qu’une manche en Allemagne en 2018, à Estering

Les supporters de Sébastien Loeb auront l’embarras du choix pour voir Peugeot en World RX, avec la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique au programme.

Le calendrier de la saison 2018 du championnat du monde de rallycross (World RX) a été dévoilé mardi matin. Principale nouveauté, deux rendez-vous font leur apparition dans des complexes de Formule 1 : Silverstone (Grande-Bretagne, 26 et 27 mai) et Austin (Etats-Unis, 29 et 30 septembre).

Ils remplacent les manches de Lydden Hill (Grande-Bretagne) et Hockenheim (Allemagne).

Douze épreuves sont prévues. La saison débutera comme en 2017 par une visite à Barcelone (Espagne) à la mi-avril, suivie du Portugal à Montalegre deux semaines plus tard.

Les Belges ne sont pas oubliés avec Mettet en mai, précédant le nouvelle excursion à Silverstone. Durant l’été, aucun changement n’est à signaler avec la tournée nordique à Hell (Norvège) puis Höljes (Suède), des terres du rallycross.

La caravane traversera l’océan Atlantique pour le traditionnel week-end à Trois-Rivières au Québec (Canada), avant de retourner en Bretagne sur le tracé de Lohéac, les 1er et 2 septembre.

La Lettonie est reconduite au calendrier à Riga, avant le voyage à Austin. Enfin, les pilotes n’ont pas fini de s’adapter au décalage horaire, puisque à la manche allemande d’Estering succèdera la finale en Afrique du sud, au Cap fin novembre.

Le championnat européen de rallycross accompagnera les Volkswagen de Petter Solberg et la Peugeot de Sébastien Loeb à cinq reprises : en Espagne, Belgique, Suède, France et Lettonie.

Le calendrier réservé au RX2, championnat remporté par le Français Cyril Raymond ces deux dernières années, sera révélé plus tard cet automne.

Le calendrier World RX 2018 :

1. Espagne – Barcelone – 14/15 avril

2. Portugal – Montalegre – 28/29 avril

3. Belgique – Mettet – 12/13 mai

4. Grande-Bretagne – Silverstone – 26/27 mai

5. Norvège – Hell – 9/10 juin

6. Suède – Höljes – 30 juin/1 juillet

7. Canada – Trois-Rivières – 4/5 août

8. France – Lohéac – 1/2 septembre

9. Lettonie – Riga – 15/16 septembre

10. USA – Austin – 29/30 septembre

11. Allemagne – Estering – 13/14 octobre

12. Afrique du sud – Le Cap – 24/25 novembre

source: Autohebdo.fr – Medhi Casaurang-Vergez