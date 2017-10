Alerte média : Pirelli World Challenge

Il y a eu un changement d’horaire

Pour la diffusion des courses TC, TCA et TCB à Mazda Raceway Laguna Seca.

La diffusion n’aura pas lieu le 25 octobre, tel que prévu. Le nouvel horaire de diffusion sur CBS Sports Network est le suivant :

La 12e course de la classe TC aura lieu le dimanche 29 octobre à 18 h HDE et la 12e course des classes TCA et TCB aura lieu le dimanche 29 octobre à 19 h HDE.

Les deux émissions comprendront des faits saillants de la 11e course de chaque classe.

Les amateurs de course peuvent suivre Samantha Tan sur son site web à samanthatanracing.com

Au sujet de ST Racing:

ST Racing est fondée officiellement en octobre 2016. Elle réunit plusieurs personnes très expérimentées pour la saison 2017 du Pirelli World Challenge. Les pilotes Samantha Tan et Nick Wittmer conduisent tous les deux une nouvelle voiture, la BMW M235R, dans la classe TC.

Kenneth Tan, est le propriétaire de l’équipe avec Ben Distaulo comme directeur et Alex Dupré, comme ingénieur. Pierre Savoy sera de retour comme coach de Samantha.

Au sujet du Pirelli World Challenge

Le Pirelli World Challenge est une série de courses nord-américaines gérée par WC Vision. La série World Challenge est fondée en 1990 et a célébré ses 25 ans en 2014.

La série comprend 7 classes de pilotes et six classes de voitures : Grand Touring (GT), GT Cup (depuis 2015 – pour les Porsche 991 Cup), GTS, Touring Car (TC), « Touring Car B-Spec » (TCB) depuis 2012, and « Touring Car A » (TCA), depuis 2014. En 2014, la nouvelle classe GTA pour les pilotes, est formée pour les pilotes professionnels qui ne gagnent pas leur vie principalement en sports motorisés.

En 2016, la classe SprintX est formée : une course sprint de 60 minutes avec deux pilotes, pour les voitures des classes GT et GTS ce qui porte le nombre de classes à huit cette année.

La raison d’être du Pirelli World Challenge® est d’offrir aux équipes de course, aux constructeurs et aux fournisseur de pièces d’après-vente une séries de courses compétitives pour les voitures de production au cours desquelles ils ont l’occasion d’éprouver leurs produits.

source: Service Presse