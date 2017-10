Simon Vincent lauréat RSQ du Rallye de Charlevoix

Nicolas Laverdière et Mathieu Leblanc champions du Québec 2017 !

C’est ce week-end qu’avait lieu la vingt-cinquième édition du Rallye de Charlevoix.

Un événement qui célébrait aussi les 30 ans de sa création et qui, sous un soleil omniprésent et devant une foule considérable, marquait la conclusion de la saison 2017 du Championnat des Rallyes du Québec (RSQ) présenté par Freedom Rally Shop.

À l’arrivée, Simon Vincent et Hubert Gaudreau (Subaru) se sont imposés tandis que Nicolas Laverdière et Vincent Trudel (Mitsubishi) ont été couronnés champions.

En deux roues motrices, c’est l’Américain Chris Greenhouse, co-piloté par son compatriote Ryan Scott sur Dodge SRT-4 qui s’est imposé tandis que les Gaspésiens Mathieu et Alex-Samuel Leblanc (Honda Civic) ont raflé le titre.

Ambiance de fête, conditions climatiques parfaites et beaucoup d’action sur les routes, tant dans les spéciales en ville qu’en forêt, ont fait de cet événement un grand succès.

Aux avant-postes, Simon Vincent/Hubert Gaudreau et Nicolas Laverdière/Vincent Trudel se sont livré un somptueux duel qui s’est conclu dans les dernières spéciales, Vincent s’imposant avec seulement cinq secondes d’avance.

La deuxième place suffit toutefois à Nicolas Laverdière pour décrocher le titre, au terme d’une saison irréprochable; Vincent Trudel étant de son côté couronné chez les co-pilotes.

Favori dans la classe deux roues motrices, l’Américain Chris Greenhouse, co-piloté par Ryan Scott sur Dodge SRT-4, a pleinement rempli son rôle de favori durant ce Rallye de Charlevoix.

Greenhouse/Scott ont dominé leur catégorie, terminant mêmes sur le podium au classement général du Championnat du Québec, devançant les troisièmes en 4 roues motrices, Alexey Kuklov et Chris Rosato.

Cinquièmes au général RSQ, quatrièmes des 4 roues motrices, Jason McNicoll et Bérengère Lottin ont réalisé une splendide performance, finissant devant Simon Dickner/Pierre-Luc Lagacé, tous deux sur Subaru.

Au classement final du championnat des pilotes classe 4 roues motrices, Nicolas Laverdière est premier (68 points), devant Simon Vincent (53), Leo Urlichich (45) et Mikael Arsenault (34), contraint à l’abandon (bris mécanique) dans Charlevoix. Jason McNicoll complète le « Top 5 » de la saison 2017.

Pour Mathieu Leblanc et Alex-Samuel L’Italien-Leblanc, il suffisait simplement de prendre le départ du rallye pour être assurés du titre de champions 2 roues motrices.

Libéré de toute pression, Mathieu Leblanc a poussé sa Honda Civic à la limite tout au long des onze spéciales de cette édition 2017. Il finit deuxième 2RM derrière Greenhouse et huitième au général RSQ. Philippe Benoît et Pat Lévesque (Mini Cooper S) complètent le podium dans cette classe.

Charlevoix a donc célébré de nouveaux vainqueurs, et couronnés les nouveaux champions du Québec au terme d’une saison riche des quatre événements les plus marquants dans le monde du rallye au Québec, soit le Rallye Perce-Neige, le Rallye Baie-des-Chaleurs, le Rallye Défi et le Rallye de Charlevoix.

D’ores et déjà, concurrents et organisateurs donnent rendez-vous à tous les passionnés le 3 février 2018 pour la prochaine saison du Championnat du Québec des rallyes !

source: Service Presse (photo Marie-Lyse Tremblay)