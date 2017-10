La fiabilité a encore coûté un bon résultat à McLaren

Honda n’en finit pas de causer des déboires

Il semblerait que la fin de la collaboration entre McLaren et Honda risque d’être du même acabit que les trois saisons passées tant les problèmes du motoriste ne semblent pas résolus.

A Austin, Fernando Alonso a abandonné sur problème moteur tandis que Vandoorne s’était élancé dernier à cause de pénalités dues à son moteur.

« Nous avons encore vu le talent de nos deux pilotes mais nous repartons avec un peu d’aigreur et de déception » regrette Eric Boullier.

« Fernando a très bien débuté sa course et maintenait son rythme dans le peloton durant le premier relais et les premiers arrêts. Il avait la possibilité de finir 7e ou 6e et de marquer de nombreux points pour l’équipe mais en a été empêché par un problème de MGU-H. La chance n’a pas été du côté de Fernando aux Etats-Unis cette année et c’est très dommage ».

« Stoffel a malheureusement écopé de 25 places de pénalité supplémentaires qui se sont ajoutées à ses 5 places déjà existantes, à cause d’un problème de MGU-H qui a nécessité un changement complet de moteur afin de le remettre en piste à temps pour la course.

Il a donc été relégué en fond de grille au départ, ce qui l’a empêché de marquer des points. Il a toutefois été impressionnant pour sa première fois sur ce circuit avec quatre dépassements courageux qui n’ont pas été diffusés à la télévision ».

Boullier regrette de voir une nouvelle fois un potentiel intéressant ruiné par une fiabilité désastreuse : « C’est dommage que ça nous prive d’un bon résultat sur l’une des pistes où nous espérions pouvoir mieux nous en tirer. Le problème vécu par Fernando nous fait dire que la course au Mexique sera également difficile ».

Yusuke Hasegawa exprime de nouveau ses regrets après que Honda a coûté cher, une nouvelle fois, à McLaren : « Nous sommes arrivés en espérant pouvoir marquer des points nécessaires et malheureusement, des problèmes de fiabilité sur les deux voitures nous ont coûté une arrivée dans les points ».

« C’est très décevant d’avoir rencontré de nouveaux problèmes sur le moteur, particulièrement car la fiabilité avait été plutôt stable lors des dernières courses. Nous enquêterons immédiatement sur le problème avec l’usine de Sakura afin de prendre des mesures pour le Mexique, le week-end prochain ».

source: http://nextgen-auto.com