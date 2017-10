ELMS : G-Drive décroche le titre à Portimao

United Autosports se console avec le titre en LMP3

G-Drive Racing s’est assuré du titre aux 4 Heures de Portimao avec l’Oreca 07 de Roussel-Rojas-Hirakawa qui manque pourtant le podium pour la première fois de la saison.

G-Drive Racing n’a eu besoin que d’une quatrième place pour s’assurer du titre en ELMS au terme des 4 Heures de Portimao (Portugal). La structure russe, dont la gestion revient cette année à Dragonspeed, décroche le sacre pour la seconde année consécutive.

Memo Rojas et Léo Roussel deviennent les nouveaux champions, Ryo Hirakawa ayant manqué deux épreuves en raison de son engagement en Super GT avec Toyota.

United Autosports ne sera pas parvenu à combler son retard, la Ligier JS P217 de Filipe Albuquerque, Will Owen et Hugo de Sadeleer ayant fini sur la deuxième marche du podium devant la Dallara P217 du SMP Racing toujours emmenée par Matevos Isakyaan et Egor Orudzhev.

La course de l’écurie américaine a été perturbée par un stop & go de 55s en raison d’un dépassement de vitesse dans les stands du Suisse.

Après Spa-Francorchamps (Belgique), le Graff Racing signe sa seconde victoire consécutive avec l’Oreca 07 de Richard Bradley, James Allen et Gustavo Yacaman.

La seconde LMP2 de la structure française a eu moins de réussite puisque Paul Petit a abandonné après avoir percuté l’entrée des stands lorsqu’il a perdu le contrôle de l’Oreca 07.

Alors que la Ligier JS P3 n°2 de Sean Rayhall et John Falb s’était élancée du fond du peloton, l’équipage en tête de la catégorie a été en mesure de remonter les positions pour décrocher la deuxième place derrière la voiture soeur de Christian England, Wayne Boyd et Mark Patterson.

M. Racing – YMR, dernière écurie en mesure de disputer le titre, a complété le podium avec la Ligier d’Antoine Jung, Alexandre Cougnaud et Romano Ricci.

JMW Motorsport décroche le sacre en GTE avec la Ferrari 488 de Robert Smith et Jody Fannin rejoints en cours de saison par Will Stevens. La n°66 a terminé derrière la Porsche 911 RSR 991 de Proton Competition emmenée par Matteo Cairoli, Christian Ried et Joël Camathias qui s’offre sa première victoire de la saison en ELMS.

En manque de rythme sur le circuit d’Algarve, l’Aston Martin Vantage de TF Sport confiée à Nicki Thiim, Euan Hankey et Salih Yoluc complète le podium de la catégorie après avoir abordé la finale en tête du classement.

