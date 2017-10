Michelin, fournisseur unique de pneus MotoGP™ jusqu’en 2023

Un prolongement de contrat confirme Michelin en tant que fournisseur officiel et exclusif de pneus pour le MotoGP™ de 2019 à 2023

Dorna Sports a le plaisir de dévoiler un prolongement du contrat liant la compagnie à Michelin en tant que fournisseur officiel et exclusif du MotoGP™ jusqu’au moins 2023.

L’accord de cinq ans, qui couvrira les saisons 2019 à 2023, est révélé à l’occasion du Grand Prix Michelin® d’Australie à Phillip Island, Victoria, alors que l’on aborde la dernière ligne droite d’une saison palpitante.

Michelin, basé en France à Clermont-Ferrand, est revenu en MotoGP™ en qualité de fournisseur officiel en 2016. Depuis, on a vu deux des plus spectaculaires saisons en 69 ans d’histoire des Grands Prix moto – ce que les deux parties aspirent à prolonger sur les cinq prochaines années.

L’accord implique aussi la présence de la marque Michelin® en bord de piste et en tant que sponsor titre d’un Grand Prix. Le Grand Prix Michelin® d’Australie 2017 présente l’occasion idéale pour annoncer cette extension de contrat alors que le MotoGP™ débarque sur le mythique circuit de Phillip Island pour ce qui s’annonce comme un nouveau duel au sommet.

Pascal Couasnon, directeur de Michelin Motorsport :

« Ces deux dernières saisons, les performances des pneus et la stratégie sont devenues parties intégrantes du spectacle qu’offre la catégorie reine des courses moto. Dorna Sports a décidé de prolonger sa collaboration avec Michelin en tant que partenaire technique et fournisseur exclusif du MotoGP™ pour cinq années de plus. Nous sommes ravis d’avoir gagné la confiance de Carmelo Ezpeleta et de son équipe.

Michelin mettra à profit son alliance avec Dorna Sports pour continuer de développer des pneus de compétition toujours plus sûrs et plus compétitifs, mais aussi des innovations dont bénéficieront aussi nos pneus de route. C’est aussi un plaisir pour Michelin que de continuer à travailler avec les pilotes et les équipes qui nous ont donné un chaleureux accueil après avoir été absents du championnat, tout comme l’est la possibilité de renforcer la fierté de notre personnel avec un retour en MotoGP™ couronné de succès. »

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports :

« Je suis ravi que le MotoGP™ et Michelin poursuivent leur collaboration pour cinq années supplémentaires. Depuis le retour de Michelin en tant que fournisseur unique en 2016, le MotoGP™ poursuit sa croissance et fascine des fans de plus en plus nombreux et nous sommes fiers de voir notre association former les bases des cinq prochaines années, qui seront marquées par des courses spectaculaires. Il s’agit de très bonnes nouvelles pour le championnat, les équipes et les pilotes alors que se profile l’avenir de la discipline. »

source: MotoGP.com