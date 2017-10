L’Enduro 250 à l’Autodrome St-Eustache : Ce dimanche à 14h00

Flagworld y sera pour son reportage annuel de photos

Après deux reports au début du mois d’octobre pour cause de mauvaise température, c’est finalement ce dimanche que plus de 100 pilotes seront en piste.

Comme à chaque année, c’est cette fameuse course de 250 tours sur l’ovale de St-Eustache qui clôture la saison de course et autres activités à l’Autodrome.

À suivre en soirée, nos albums photos de l’événement que je qualifie de derby de démolition légal et amusant en guise de conclusion à une autre belle saison de courses de toutes sortes…

Encore cette année Flagworld y sera avec deux photographes soit, Claude Hudon et votre serviteur

Michel Flageole, Flagworld.com