CREC: Un premier succès pour Jean-Sébastien Besner et Yvan Joyal au Rallye de Charlevoix

Championnat des Rallyes de l’Est canadien

Avant-dernière étape 2017 du Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC), le Rallye de Charlevoix était présenté ce week-end.

Un événement toujours populaire qui de plus fêtait les 30 ans de sa création cette année. Sous un chaud soleil et un ciel bleu à perte de vue, le spectacle a été des plus intéressants, la victoire toutes-catégories revenant finalement à Jean-Sébastien Besner et Yvan Joyal (Mitsubishi Lancer Évo.8). Il s’agit d’une première victoire toutes-catégories dans Charlevoix pour cet équipage, qui dispute l’événement depuis une vingtaine d’années !

Onze étapes spéciales étaient au menu pour les 25 équipages au départ et la lutte espérée entre le meneur au championnat Simon Vincent (co-piloté par Hubert Gaudreau sur Subaru WRX STI) et les autres favoris a tenu toutes ses promesses, avec des écarts souvent minimes à l’arrivée des étapes chronométrées, en ville comme en forêt.

Si Vincent et Karel Carré, co-piloté par Samuel Joyal et lui aussi aux commandes d’une Subaru WRX STI, ont marqué les deux premières spéciales tracées dans la ville de Clermont en occupant la tête du rallye ex-aequo au terme de ces parcours, c’est Jean-Sébastien Besner qui s’imposa aux commandes à compter de la troisième spéciale, pour ne plus jamais quitter le premier rang. Besner/Joyal n’ont toutefois jamais été en position de baisser le rythme durant l’épreuve, alors que Steeve Hobbs/Philippe Poirier (Subaru WRX STI) ne leur concédaient qu’une poignée de secondes à chaque spéciale. C’est 43 secondes qui séparent deux équipages au fil d’arrivée.

Pour Steeve Hobbs, cette deuxième place est aussi un excellent résultat, lui qui a souvent été malchanceux lors de cet événement les années précédentes. Malgré une frayeur sous forme de sortie de route lors de l’avant-dernière étape tracée au cœur même de la ville de La Malbaie et débutant près du Casino de Charlevoix, le classement final voyait Hobbs/Poirier conserver leur deuxième place, avec un peu moins d’une minute d’avance sur Karel Carré et Samuel Joyal (Subaru WRX STI), qui complètent le podium.

La bataille pour la quatrième place a également soulevé les passions. Cette quatrième place finale est décrochée par Simon Vincent et Hubert Gaudreau, avec une mince avance de cinq secondes sur Nicolas Laverdière et Vincent Trudel (Mitsubishi Lancer Évo.8).

En deux roues motrices, l’Américain Chris Greenhouse partait largement favori et il a fait honneur à son statut. Constamment dans le Top 6 toutes-catégories, Greenhouse et son co-pilote Ryan Scott (Dodge SRT-4) décrochent la victoire en 2RM en plus de finir sixièmes toutes-catégories.

Ils devancent au classement général les Subaru de Kuklov/Rosato, McNicoll/Lottin, Dickner/Lagacé ainsi que Fred Charlebois/Fanny Houle-Gaudreau, auteurs du meilleur chrono toutes-catégories dans la dernière spéciale.

Le podium en deux roues motrices est quant à lui complété par Mathieu Leblanc et Alex-Samuel L’Italien-Leblanc, qui ont fait la joie des milliers de spectateurs avec un pilotage très agressif de leur Honda Civic, et Philippe Benoît/Pat Lévesque (Mini Cooper S). Au total, 19 des 25 équipages partants ont complété ce rallye.

Cette édition du trentième anniversaire de la création du Rallye de Charlevoix a non seulement couronné de nouveaux vainqueurs, elle a aussi préservé le suspense dans la course au titre de champion CREC 4 roues motrices, avant l’ultime étape de la saison qui sera disputée le 25 novembre prochain, à Bancroft en Ontario. Ce sera le traditionnel Rally of the Tall Pines.

Deux pilotes seront candidats au titre lors de ce dernier événement, soit Simon Vincent (80 points) et Nicolas Laverdière (74). En deux roues motrices, Mathieu Leblanc est d’ores et déjà champion chez les pilotes.

Le Championnat des Rallyes de l’Est Canadien (CREC) totalise cette saison neuf événements, tous de niveau régional, répartis entre l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes. Pour tout renseignement, consultez le site www.ecrc-crec.ca

source: ecrc-crec.ca, photo: Mélanie Drolet / poleposition.ca