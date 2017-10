Lance Stroll pénalisés de 3 places sur la grille, Grosjean déçu

Pour avoir gêné Romain Grosjean en Q1

Romain Grosjean a eu des soucis avec Lance Stroll en piste. Le Français finit 14e de la Q2.

« Il n’y a pas grand chose à dire, je me suis retrouvé sur un bouchon en piste et Lance a bougé devant moi, j’ai dû passer par l’herbe. J’ai eu beaucoup de chance de ne pas partir en tête-à-queue. »

« 14e temps, c’est clair que nous sommes en difficulté. On souffre avec la voiture, il faut vraiment qu’on comprenne ces hauts et ces bas en performance. Au Japon c’était bien et ici ce n’est pas le cas. Je ne pense pas que ce sont nos évolutions, mais, encore une fois, je pense que nous n’avons pas bien exploité nos pneus. »

Lance Stroll a été pénalisé lui aussi de 3 places sur la grille de départ pour cette action. Il écope aussi d’une pénalité d’un point sur sa licence.

La FIA explique que Stroll était sur un tour lent et obéissait à des changements ordonnés par son ingénieur, sans faire attention à Grosjean, dans un tour rapide.

Kevin Magnussen a écopé de 3 places de pénalité sur la grille de départ pour avoir clairement gêné Sergio Perez lors de la Q1 à Austin.

Le Danois a reconnu que son équipe était en tort et accepte la sanction que vient de lui infliger la FIA.

« Sergio était dans un tour rapide mais l’équipe m’a dit qu’il était dans un tour de chauffe, donc je n’ai pas voulu le laisser passer. Je comprends donc totalement sa colère, » admet Magnussen.

« Je peux seulement dire que c’était une erreur et j’en suis désolé. J’ai clairement compromis son tour rapide et c’est normal d’avoir une pénalité dans ce cas. »

Perez s’est plaint à la radio mais il met de l’eau dans son vin après la séance.

« J’ai dû passer un train de pneus neufs supplémentaires à cause de ça, j’en ai donc eu un de moins en Q3. Il est clair qu’il ne l’a pas fait exprès mais il ne fait pas assez attention, lui comme son équipe. Ils doivent progresser dans ces situations. »

