Massa vers la Formule E… ou dans un nouveau rôle avec Liberty Media ?

Un rôle encore flou

Felipe Massa ne sait pas encore s’il pourra rouler avec Williams la saison prochaine, mais le Brésilien songe déjà à une possible reconversion après 16 saisons passées en F1.

Album photos Flagworld

« Je n’ai rien à dire » a sèchement répondu Massa, interrogé sur les récents tests de Robert Kubica et de Paul di Resta avec Williams, en Hongrie. Il se murmure à Austin que Williams aurait d’ores et déjà décidé d’écarter le vice-champion du monde 2008. Ce qui le laisse de marbre.

« Je me concentre seulement sur mon travail. Il n’y a pas eu encore de négociations avec Williams. Bien sûr, quand je parle avec l’équipe, je dis clairement ma position, mais je pense qu’ils savent parfaitement ce que je peux faire. De mon point de vue, je suis sûr qu’ils ont besoin de moi. »

Felipe Massa espère certainement être fixé avant son Grand Prix national, au Brésil, pour éventuellement faire ses (vrais) adieux au paddock.

« Ce serait mauvais, évidemment, de ne plus avoir de Brésiliens en F1 parce que les Brésiliens adorent la F1, et ils veulent applaudir et soutenir leur pilote. Mais voyons comment les choses évoluent » confie Felipe Massa.

La Formule E serait une alternative crédible pour l’ancien pilote Ferrari ; cependant il pourrait aussi jouer un rôle dans les nouvelles structures créées par Liberty Media.

« Si je peux aider, et si mon aide les intéresse, alors bien sûr, nous pouvons parler. Mais pour le moment, je suis complètement concentré sur la course, parce que c’est ce que j’adore le plus, et c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Mais pour le futur, tout est possible. »

source: http://nextgen-auto.com