Nick et Kelly Mathew lauréats en Nouvelle-Écosse !

Sixième étape de la saison 2017 du Championnat des Rallyes de l’Est canadien (CREC)

Le seul événement de la série à être présenté en Nouvelle-Écosse (les 8 autres événements étant répartis entre l’Ontario et le Québec), le Ledwidge Lookoff Rally a été remporté par le duo composé de Nick et Kelly Mathew, sur Subaru WRX STI, le week-end dernier.

Présenté dans la région de Dartmouth et regroupant dix étapes spéciales, l’événement est en progression constante. Avec 50% de plus d’inscrits que l’an dernier, on pouvait s’attendre à de belles luttes aux avant-postes.

Le facteur météo était aussi à considérer, alors que de grosses averses quelques heures avant le départ de l’événement qui se disputait sur deux jours, étaient venues rendre les chemins de terre utilisées comme parcours relativement glissants.

Habitués ces dernières années des événements de championnat national, Nick Mathew, Canadien d’origine britannique domicilié au Michigan, et sa soeur Kelly Mathew (Guelph, Ontario) ont choisi de ne prendre part qu’à un seul événement en 2017, le Ledwidge Lookoff Rally.

Un pari gagnant puisqu’ils ont réussi à s’imposer avec une avance d’une minute et 39 secondes sur les favoris locaux, Jonathan Conrad (de Milford, NS) et Wayne Pitts (Tantallon, NS), également sur Subaru WRX STI.

Le début d’épreuve avait pourtant été marqué par le duel entre les Mathew et Maxime Méconse (de Elmsdale, NS). Co-piloté par le Québécois Hubert Gaudreau, Méconse avait pris les devants dès la première spéciale et échangea avec Mathew la première position jusqu’à mi-parcours.

C’est finalement en troisième place finale que Méconse/Gaudreau ont amené leur Subaru WRX STI, à treize secondes de Conrad/Pitts, suite à une sortie de route dans la dernière spéciale.

Un autre équipage de Nouvelle-Écosse, composé de Cal Vandaalen et Meg Grandmaison, complète le « Top 4 », devant les Québécois Alexandre Garceau et Vincent Trudel et l’Ontarien Peter MacDonald, co-piloté par l’Américain Matt Rhoads.

Viennent ensuite Stan Hardling, un pilote venu des îles Turks-et-Caïcos, co-piloté par Andrew Proudfoot (de Gander, NL), et Ian Pearce/Gordon Sleigh. De quoi compléter un « Top 8 » entièrement composé de voitures Subaru !

En neuvième place, et premier des deux roues motrices, on retrouve les Québécois Mathieu Leblanc et Alex-Samuel L’Italien-Leblanc, venus de la Gaspésie avec leur Honda Civic. Il s’agit de leur seconde victoire en CREC cette saison. Au total, onze des quatorze équipages ayant pris le départ ont complété ce rallye.

Le prochain événement du CREC aura lieu dans un peu moins de trois semaines, avec la tenue du Rallye Défi, au Québec dans la région de l’Outaouais. Le quartier-général est basé à Montpellier et la partie comptant pour le CREC sera disputée samedi 9 septembre.

Le Championnat des Rallyes de l’Est Canadien (CREC) totalise cette saison neuf événements, tous de niveau régional, répartis entre l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes.

Pour tout renseignement, consultez le site www.ecrc-crec.ca

source: Service Presse