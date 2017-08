Le sprint final commence au circuit Paul Ricard

Le week-end prochain, la Formule Renault Eurocup effectuera sa rentrée sur le Circuit Paul Ricard

Après la pause estivale, les concurrents retrouveront la compétition dans le cadre du huitième rendez-vous de la saison.

Les batailles promettent de s’intensifier sur le tracé qui accueillera le Grand Prix de France de Formule 1 dès 2018.

Robin Frijns, Stoffel Vandoorne, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Lando Norris… Sur les cinq dernières éditions au Circuit Paul Ricard, le futur lauréat de l’école des champions de Renault Sport Racing s’est toujours imposé dans le sud de la France.

Cette année, dix pilotes sont encore en lice au moment de se rendre au Castellet. Qui parviendra à faire la différence ?

Vainqueur à trois reprises et auteur de neuf podiums sur les dix dernières courses, Sacha Fenestraz (Josef Kaufmann Racing) s’est emparé des commandes de la Formule Renault Eurocup avant la trêve estivale.

Avec vingt-sept points d’avance sur Robert Shwartzman (R-ace GP) et vingt-neuf sur Will Palmer (R-ace GP), le Français voudra creuser l’écart. Mais ses poursuivants essaieront de répliquer, notamment le Britannique, qui court derrière une nouvelle victoire depuis Monaco.

Régulièrement présents aux avant-postes, les outsiders Gabriel Aubry (Tech 1 Racing) et Max Defourny (R-ace GP) tenteront de recoller au groupe de tête avant l’ultime ligne droite. L’an passé, le Français avait d’ailleurs signé son meilleur résultat de l’année au Circuit Paul Ricard et le Belge s’était offert un podium.

Grâce à son premier succès au Red Bull Ring, le pilote de la Renault Sport Academy Max Fewtrell (Tech 1 Racing) s’est rapproché du pensionnaire du Red Bull Junior Team Daniel Ticktum (Arden Motorsport). En France, les deux hommes reprendront leur duel au sommet chez les rookies.

Ils devront toutefois surveiller leurs poursuivants, tous familier du Castellet : Yifei Ye (Josef Kaufmann Racing) y avait signé un quadruplé au Championnat de France F4 2016, Alex Peroni (Fortec Motorsports) s’y était imposé en V de V, mais aussi Henrique Chaves (AVF by Adrián Vallés), présent en Eurocup l’an dernier.

Déjà éliminés de la course au titre, Richard Verschoor (MP Motorsport) et Neil Verhagen (MP Motorsport) ont obtenu cet été leurs premières victoires en Formule Renault NEC à Assen. Les deux membres du Red Bull Junior Team tenteront de récidiver en Eurocup ce week-end.

L’Australien Thomas Randle (AVF by Adrián Vallés), qui fait forte impression depuis ses débuts, voudra confirmer avec un premier podium. Alexey Korneev (Fortec Motorsports) et Axel Matus (AVF by Adrián Vallés) s’appuieront sur leur connaissance du Castellet pour gonfler leur compteur, toujours vierge pour le Mexicain.

En parallèle, Alexander Vartanyan (JD Motorsport), Thomas Maxwell (Tech 1 Racing), Raúl Guzmán (R-ace GP), Luis Leeds (Josef Kaufmann Racing), Jarno Opmeer (MP Motorsport), Zane Goddard (Arden Motorsport), Presley Martono (Mark Burdett Motorsport) et Najiy Ayyad bin Abd Razak (Fortec Motorsports) ambitionneront un retour dans le top dix.

À domicile, Thomas Neubauer (Tech 1 Racing) et Jean-Baptiste Simmenauer (JD Motorsport) chercheront à glaner leurs premiers points, un objectif partagé par Julia Pankiewicz (Mark Burdett Motorsport), Sun Yue Yang (JD Motorsport), Frank Bird (Fortec Motorsports) et Xavier Lloveras (AVF by Adrián Vallés).

Enfin, les wild-cards Charles Milesi, Théo Coicaud et Michael Benyahia seront alignés par R-ace GP. Si les trois hommes sont inéligibles pour les points, la structure française pourra compter sur ses quatre pilotes engagés sur la saison pour tenter de décrocher le titre chez les équipes dès ce week-end !

Vendredi 25 août 2017

9h00 – 9h50 Essais collectifs 1

12h45 – 13h35 Essais collectifs 2

16h55 – 17h10 Qualifications 1 (Groupe A)

17h15 – 17h30 Qualifications 1 (Groupe B)

Samedi 26 août 2017

11h10 – 11h25 Qualifications 2 (Groupe B)

11h30 – 11h45 Qualifications 2 (Groupe A)

15h00 – 15h27 Course 1

Dimanche 27 août 2017

10h30 – 10h57 Course 2

source: Formule Renault Eurocup