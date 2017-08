DTM : Gary Paffett satisfait mais frustré

Disqualifié et avant-dernier sur la grille, Gary Paffett a connu une course animée à Zandvoort

Dire que Gary Paffett a eu un dimanche agité est un euphémisme.

Initialement qualifié en 8e position, le pilote Mercedes a été disqualifié pour un problème de set de pneus utilisé en essais libres.

Sur un tracé comme celui de Zandvoort où les qualifications comptent réellement, Paffet ne s’attendait pas à remonter dans les points.

« C’était une super course étant parti 17e sur la grille, commente le champion DTM 2005 . Nous ne nous attendions pas à grand-chose après la disqualification, mais nous avions une super stratégie.

J’ai produit mon effort quand il fallait et fait de mon mieux pour passer Augusto [Farfus]. Je l’ai bien dépassé à l’extérieur du premier virage pour m’offrir la 6e place, ce qui est extra. »

Néanmoins, sa remontée a été contrainte par les deux Audi de Mattias Ekström et Nico Müller pour protéger le leader du championnat dans une manœuvre que Paffet juge anti-sportive.

« A la fin de la course, les deux Audi d’Ekström et de Müller étaient en difficulté et Müller m’a complètement bloqué pour que je ne passe pas Eki. Je l’ai passé à l’extérieur du T1 et Eki m’a surpris en sautant sur les freins à la sortie du virage, et il l’a refait au deuxième virage pour refaire passer Nico [Müller]. Ce n’est pas juste et je suis déçu par cette manœuvre. »

source: Auyohbdo.fr – Nina Rochette