ASE 19 août : Victoire de Jonathan Bouvrette, 2 podiums pour Côté

Dame nature aura choyé les nombreux amateurs à avoir rempli les gradins de l’Autodrome St-Eustache samedi dernier

Lors de la présentation d’un 100 tours de la série ACT, jumelée à la huitième manche de nos séries locales.

Série ACT:

Éclatante victoire de l’enfant chéri de l’ASE, Jonathan Bouvrette #41, ce dernier aura dominé lors de la présentation de la cinquième manche de la série ACT Québec. Une épreuve de 100 passages où le pilote de Blainville se sera imposé après une relance avec à peine une vingtaine de tours complétés.

Patrick Laperle #91, aura bien tenté de déstabiliser Bouvrette lors des quelques relances suivantes en lui « soulevant la jupe » délicatement dans les virages 1 et 2, mais rien à faire, après quelques tours, le pilote de la #41 se forgeait à chaque occasion une confortable avance. Laperle se contentera d’une deuxième position au final.

Steve Côté #1, annonçait possiblement ses intentions pour la saison 2018 en participant à la fête lui aussi. Prenant le départ de la 11em place d’une intéressante grille de 19 voitures, le meneur de tout ce qui est championnat Sportsman / LMS Nascar au Québec aura arrêté sa progression à la troisième marche du podium, et ce, même si la deuxième place aurait été à sa porté…

On ne voulait probablement pas foutre le bordel dans un championnat aussi âprement disputé. Patrick Cliche #5, ainsi que « L’homme de Fer » Claude Leclerc #11 complète quant à eux le « Top-5 ». Les trois vagues de qualifications furent remportées respectivement par, Leclerc #11, Dany Trépanier #19, ainsi que Bouvrette #41.

NB: Les résultats de l’épreuve ACT sont à titre provisoire, des pièces de suspension ont été saisies sur les voitures afin d’en valider la conformité. Les résultats définitifs seront confirmés, ou rectifiés plus tard cette semaine par les officiels de la série.

Série Nascar Sportsman Lucas Oil:

Septièmes victoires en huit départs pour Steve Côtè #1… Mais ô combien mérité. Alors que l’ont fait la présentation des pilotes devant les gradins, Côté et ses coéquipiers soupçonnent une possible crevaison lente sur l’un des pneumatiques de la voiture. Les soupçons se confirmeront dès les premiers tours de l’épreuve, si bien qu’au profit d’un ralentissement au 3em passages, le pilote de la Toyota #1 doit retraiter aux puits pour remédier à la situation.

À la relance, Côté se retrouve à la queue des 20 voitures qui s’affrontaient lors de cette finale de 75 passages. Qu’à cela ne tienne, le pilote de l’Ile-Bizard mettra moins d’une vingtaine de tours avant de se hisser dans le « Top-5 », puis une quinzaine d’autre à négocier avec le coriace Sylvain Lacombe #3Jr pour la deuxième place, et finalement, au profit d’une relance, ravir la position de tête au #18 de Jo Mayer.

Malgré trois autres relances, jumelées à la pression du 3Jr pour tenter de le pousser à l’erreur, rien n’empêchera Côté de récolter un septième gain cette saison. Sylvain Lacombe #3Jr termine deuxième, alors que Maxime Gauvreau #7, monte sur la dernière marche d’un podium pour la première fois en 2017.

Jean-François Bouvrette #38, ainsi qu’Alexandre Jeannotte #23, complète quant à eux… Encore le « Top-5 ». Plus tôt en journée, Côté #1, Gauvreau #7 ainsi que Bouvrette #38, l’avaient emporté lors des qualifications.

Série Nascar Légende Modifiée / Thérien Performance:

Après un intermède d’un programme, Stéphane Caron #99, était de retour sur la plus haute marche du podium. Le champion en titre n’aura eu besoin que de deux tours avant de confortablement s’installer devant les 24 compétiteurs ayant pris le départ de cette finale de 40 passages.

Sébastien Lapolice #11, ainsi que François Verville #56, l’ont accompagné sur le podium, alors que les Mick Fong #23, et Yannick Thibeault #73 ont quant à eux complété le « Top-5 ». À noter une décevante 17em position, suite à des déboires en piste, pour Jessy Lambert #64 qui, avant le début des hostilités, trônait au sommet du classement de la série.

Caron #99, Lambert #64, tout comme Joanie Lambert #48 (la soeur de l’autre) et seule dame en séries Nascar de l’ASE, l’avaient emporté plus tôt en journée lors des préliminaires.

Série Nascar Sport-Compacte / MRQ Présenté par ZSB Distribution:

Olivier Labbé-Pelletier #110, un régulier de la série Sport-Compacte Élite du circuit de Vallée-Jonction en Beauce, cause une certaine surprise en dominant, et ce, de façon non équivoque, tant en préliminaires, qu’en course, tout le plateau de la division 3 de nos séries Nascar.

Victorieux en qualifications, le pilote de la Honda #110 ne mettra que 4 tours avant de s’emparer des commandes d’une l’épreuve prévu de 30 passages et ainsi venir donner une « leçon de pilotage » à nos pilotes locaux. Après les inspections d’usages, ce fut Yannick Miron #90, ainsi Robin Harrisson #3, qui l’auront finalement accompagné sur le podium.

Jessy Lee Desravines #31, tout comme Jean-Philippe Laberge #24, complètent quant à eux le « Top-5 ». Laberge #24, Labbé-Pelletier #110, ainsi que Desravines #31, l’avaient aussi emporté lors en vagues de préliminaires.

Série Challenge-4 / Perry Performance:

Huitièmes épreuves de la saison pour ces pilotes de la série de développement de l’ASE, et encore une fois, pratiquement un copier-coller des sept précédentes. Keven Huet #05, débute sa journée de travail par une victoire en qualification, et la conclut avec un gain de plus à son palmarès de la saison 2017.

Louis-Alexandre Dupuis #100, (vainqueur de l’autre qualification) ainsi que Patrick Mayo #51 l’ont suivi sous le drapeau à damier, alors que les Jason Morand #59, ainsi que Jeffrey Laporte #00, complètent le « Top-5 ».

Les amateurs de courses sur piste ovale n’auront pas à patienter longtemps, puisque dès le weekend prochain, nos trois séries Nascar, ainsi que la série de développement de l’Autodrome St-Eustache seront de retour pour une autre soirée d’actions et d’émotions sous les réflecteurs.

Pour plus de détails sur les classements de nos différentes séries qui seront mises à jour sous peu, consultez la page Facebook « Stock-Car Montréal », et pour plus d’informations sur les activités générales de l’Autodrome St-Eustache, visitez le site web, www.autodrome.ca.

source: Dominic « Crack-shaft » Beaulieu pour Autodrome St-Eustache