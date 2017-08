Spectacle à couper le souffle, pour la soirée des dames à l’Autodrome Drummmond

C’était la Soirée consacrée aux dons pour la « Fondation du cancer du sein »

Les femmes étaient admises gratuitement et pas mois de plus 1300 dames étaient des nôtres.

Pour l’occasion les voitures Modifiés et Sportsman étaient dépourvus de leurs toîts, soirée « top less » oblige, clin d’œil coquin au thème de la soirée.

L’Autodrome Drummond est impliqué dans la collecte de fonds pour la fondation du cancer du sein depuis plus de 6 ans. Pas moins de 30 000 $ fut récolté depuis. Le promoteur Yan Bussière et l’équipe de L’Autodrome Drummond remercie les fans pour votre grande générosité pour une bonne cause.

75 tours Modifés

Une finale qui a tardé à prendre le rythme, avec les nombreux drapeaux jaunes en début de course. Mais par la suite, qu’elle finale incroyable! Les spectateurs en ont eu plein les yeux!

Les échanges et luttes, sur la piste, étaient superbes. Mathieu Desjardins commence en force, il est intouchable. Une fois le rythme installé, Steve Bernard suit Desjardins comme son ombre.

Par la suite les autres remontent vers la tête du peloton. Et le spectacle sera incroyable, David Hébert et Steve Bernard multiplieront les attaques sur Dejardins, s’échangeant les positions à grands coups de « slide job », spectaculaire! Sébastien Gougeon, parti de l’arrière suite à un passage aux puits, en profite pour ajuster son bolide et ainsi remonter jusqu’à la 3 place. Une finale mémorable.

1- Steve Bernard

2- David Hébert

3- Sebastien Gougeon

4- Mathieu Desjardins

5- Dany Bilodeau

32 tours Sportsman

Les pilotes Sportsman sont en feu, malgré les bonnes intentions, un carambolage survient au premier tour, ce qui calmera les ardeurs. Martin Pelletier poussait fort et il se fit prendre aux jeux.

Par contre Dany Gagné, meneur au championnat donne toute une démonstration de pilotage en fin de course lors d’une relance, il profite de l’occasion pour exécuter un magnifique dépassement. Notons que le 49 de Kaven Poliquin a dominé en première place en début de course.

Mais la fin de course, la dernière relance met en vedette Sébastien Bourque, ce dernier fait ce qu’il faut pour surprendre ses adversaires avec une superbe manœuvre et monte sur la première marche du podium. Mention honorable à Manuel Piette qui termine 6e, toujours en lutte dans le peloton de tête.

1- Sebastien Bourque

2- Dany Gagné

3- Felix Murray

4- Martin Pelletier

5- Kaven Poliquin

20 tours Ligntning Sprint

Plusieurs drapeaux rouges viennent couper le rythme de cette finale, heureusement sans gros malheurs, juste de la tôle froissée. Stéphane St-Laurent domine cette course avant de se faire surprendre par Éric Sundborg en fin de course. Yannick Poirier et Pascal Lévesque complèteront le podium. Faut souligner la belle performance de Kathy Caissy, qui a remportée son épreuve de qualification.

1- Eric Sundborg

2- Yannick Poirier

3- Pascal Lévesque

4- Stéphane St-Laurent

5- Benjamin Malo

Slingshot JR/SR

En Slingshot Junior, les honneurs de la victoire revient à une demoiselle habituée des podiums, Claudie Lizotte. Et pour poursuivre le succès de la famille Clair, il ne manquait qu’une victoire du fiston, Gorden Clair, ce fut chose faite lors de la finale de la catégorie Senior.

source: Autodrome Drummond