Ranger et l’Équipe Mopar se méritent le Top Cinq

Au circuit de Riverside International Speedway près d’Antigonish, Nouvelle Écosse

Andrew Ranger et l’équipe Mopar Parts Dodge #27 étaient de retour en action pour la dixième manche de la saison 2017 de la série NASCAR PINTY’S ce dimanche au circuit de Riverside International Speedway.



Ce fut tout un travail d’équipe pour arriver à décrocher ce résultat.

Lors de la séance de pratique du dimanche après-midi, le #27 Mopar Parts Dodge était toute qu’une situation pour le pilote de Roxton Pond.

‘’On a eu beaucoup de difficulté lors des essais et on espère pouvoir arriver à faire quelques changements avant la qualification’’ disait Ranger.

Une pluie persistante s’est alors abattue sur le circuit retardant ainsi le restant des activités jusqu’au dimanche. Avec cette pluie, les voitures allaient donc manquer la qualification et s’aligner au départ selon leur tour le plus rapide en piste lors des pratiques et Ranger allait donc devoir s’élancer de la 11ième position.

Malgré les modifications de conduite apportées par l’équipe au moment où le drapeau vert fût présenté sous un ciel ensoleillé la Mopar Parts Dodge #27 n’était toujours pas dans l’état où Ranger le voulait.

‘’La voiture était en survirage au début,’’ expliquait Ranger. ‘’Alors au moment du premier drapeau jaune, on s’est arrêté pour faire plus d’ajustements’’.

La formule allait ainsi continuer puisque l’équipe Mopar Parts Dodge #27 continua à faire des arrêts aux puits lors des neutralisations pour d’autres changements à la voiture.

L’action pris bon train lors de la deuxième moitié de course après la neutralisation prévue à l’horaire, Ranger commença à améliorer sa position. ‘’On était un peu toujours entre le survirage ou sous-virage toute la journée, mais j’ai été capable de prendre des positions,’’ disait le pilote.

Dans les derniers moments de l’épreuve, Ranger était en chasse pour garder la Mopar Parts Dodge #27 en bonne position et passa le drapeau à damier avec cinquième place. ‘’ Ce n’est pas le meilleur résultat que j’aurais voulu, mais on a travaillé avec le meilleur de la situation. Les gars ont travaillés fort toute la journée pour améliorer la voiture, ce fut une bonne journée par l’équipe Mopar’’ affirmait Ranger.

Andrew Ranger et l’équipe Mopar Parts Dodge #27 seront de retour en action le 3 Septembre lors du weekend NASCAR au circuit Canadian Tire Motorsport Park.

Les amateurs peuvent avoir plus d’information et suivre les nouvelles de l’équipe Mopar Parts Dodge #27 durant la saison en se rendant au www.mopar.ca en cliquant sur l’onglet Motorsports.

Résultat:

Fin Str Car Driver Team Laps Points B/Points Status 1 3 32 Alex Labbe Can-Am/Kappa/Cyclops Gear/Lou’s BBQ Ford 300 47 4 Running 2 2 74 Kevin Lacroix Bumper to Bumper/Total/Gates/Go Fast Dodge 300 44 2 Running 3 1 17 D.J. Kennington Castrol Edge Dodge 300 42 1 Running 4 7 2 Mark Dilley Leland/Avenue/OMVIC Ford 300 40 Running 5 11 27 Andrew Ranger Mopar/Pennzoil/Mopar Express Lane Dodge 300 39 Running 6 10 18 Alex Tagliani Epipen/Lowe’s/St. Hubert/Fast Wheels Dodge 300 38 Running 7 12 4 J.F. Dumoulin Spectra Premium/Bellemare/Bernier Dodge 300 37 Running 8 9 9 Adam Martin * Johsonville/Oliviers/Reser’s Ford 300 36 Running 9 5 76 Cayden Lapcevich Fastline Motorsports Dodge 300 36 1 Running 10 6 22 Donald Theetge * Circuit Acura/Le Soliet/L’Antidote Media Dodge 299 34 Running 11 14 25 Simon Dion-Viens Castrol Canada/Bestbuy Pièces d’auto Ford 267 33 Running 12 13 28 Armani Williams * CBRT/Race4Autism Dodge 257 32 Oil Leak 13 4 89 Donald Chisholm Nova Construction/Keltic Ford Ford 246 31 Transmission 14 8 47 L.P. Dumoulin WeatherTech Canada/Bellemare Dodge 87 30 Rear gear 15 15 8 Joey McColm CBRT/Piloti Dodge 1 29 Electrical

source: TL Sports & Entertainment