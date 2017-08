Kevin Lacroix se contente d’une deuxième position

Au Riverside International Speedway lors du Bumper To Bumper 300

Lacroix aura mené une course parfaite en NASCAR Pinty’s au Riverside International Speedway lors du Bumper To Bumper 300 ce dimanche en Nouvelle-Écosse.

Menant pour la plupart des 300 tours, c’est au dernier virage qu’il a perdu la première place.

Le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation a connu une course sans embûches pour signer son meilleur résultat en circuit ovale à ce jour.

S’élançant de la deuxième position sans avoir effectué la séance de qualification annulée en raison de la pluie, c’est donc le résultat de la pratique qui a été pris. La course, qui devait avoir lieu le samedi 19 août, a été reportée à ce dimanche à cause du mauvais temps.

« C’est dommage que la course ait été reportée à dimanche », de dire Kevin,

« Bumper To Bumper avait prévu une grosse fête dans le stationnement avant la course avec beaucoup d’invités. Aujourd’hui, ce n’est que la moitié des gens qui sont venus, mais je pense qu’ils ont eu une belle course! »

Effectivement, ce fut un événement idéal, et bien que Kevin ait raté la victoire par un virage, il s’établit tout de même comme l’un des pilotes à battre sur circuit ovale.

La Dodge #74 préparée par Don Thomson Jr. et toute l’équipe Bumper To Bumper s’est avérée être excellente.

« La voiture était très bonne, tout allait bien, surtout lorsqu’on a eu des pneus neufs. Bien évidemment, plus l’épreuve avançait, plus les pneus se dégradaient, rendant la voiture moins optimale, mais elle était tout de même excellente.

À mon avis, nous avons eu une neutralisation de trop, car à chaque relance je perdais de l’adhérence. De plus, avant le dernier drapeau jaune j’étais très confortable en avant avec une bonne avance sur le deuxième. »

La course s’est terminée sur une mauvaise note pour le pilote originaire de Saint-Eustache alors qu’il a vu ses chances de terminer sur le podium anéanties après que le meneur l’ait poussé pour prendre sa place.

« C’est dommage, car en NASCAR tout semble permis dans le dernier tour. C’est très décevant comme situation parce que c’est exactement ce qui s’est passé au Grand Prix de Trois-Rivières. »

Il pourra se reprendre lors de la fête du Travail le 3 septembre prochain au Canadian Tire Motorsport Park, circuit où il avait signé sa première victoire de l’année en NASCAR Pinty’s. Bien que cette deuxième position soit très bonne pour les points au Championnat des pilotes, il reste tout de même 2ème derrière Alex Labbé.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Je suis très reconnaissant à mes commanditaires de s’impliquer ainsi. Bien que la pluie soit venue ternir la fin de semaine, recevoir mes commanditaires à la piste a été très plaisant. »

Le Bumper to Bumper 300 sera diffusé sur les ondes de TSN 2 le dimanche 27 août prochain à 13h30.

Résultat:

Fin Str Car Driver Team Laps Points B/Points Status 1 3 32 Alex Labbe Can-Am/Kappa/Cyclops Gear/Lou’s BBQ Ford 300 47 4 Running 2 2 74 Kevin Lacroix Bumper to Bumper/Total/Gates/Go Fast Dodge 300 44 2 Running 3 1 17 D.J. Kennington Castrol Edge Dodge 300 42 1 Running 4 7 2 Mark Dilley Leland/Avenue/OMVIC Ford 300 40 Running 5 11 27 Andrew Ranger Mopar/Pennzoil/Mopar Express Lane Dodge 300 39 Running 6 10 18 Alex Tagliani Epipen/Lowe’s/St. Hubert/Fast Wheels Dodge 300 38 Running 7 12 4 J.F. Dumoulin Spectra Premium/Bellemare/Bernier Dodge 300 37 Running 8 9 9 Adam Martin * Johsonville/Oliviers/Reser’s Ford 300 36 Running 9 5 76 Cayden Lapcevich Fastline Motorsports Dodge 300 36 1 Running 10 6 22 Donald Theetge * Circuit Acura/Le Soliet/L’Antidote Media Dodge 299 34 Running 11 14 25 Simon Dion-Viens Castrol Canada/Bestbuy Pièces d’auto Ford 267 33 Running 12 13 28 Armani Williams * CBRT/Race4Autism Dodge 257 32 Oil Leak 13 4 89 Donald Chisholm Nova Construction/Keltic Ford Ford 246 31 Transmission 14 8 47 L.P. Dumoulin WeatherTech Canada/Bellemare Dodge 87 30 Rear gear 15 15 8 Joey McColm CBRT/Piloti Dodge 1 29 Electrical

source: Service Presse