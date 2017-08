Abandon crève-coeur pour Louis-Philippe Dumoulin

En Série NASCAR Pinty’s ur le circuit du Riverside International Speedway en Nouvelle-Écosse

C’est avec engouement et impatience que l’équipe #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare était plus que prête pour le départ de la course qui devait se dérouler hier sur le circuit du Riverside International Speedway.

Sur la grille de départ en huitième position (suivant son meilleur chrono obtenu lors de la séance d’essais d’hier), Louis-Philippe Dumoulin se dirigeait vers une remontée intéressante lorsqu’il a été poussé par un compétiteur vers le mur extérieur au 76e tour.

Cet incident a causé des dommages irréparables à la voiture #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare forçant l’équipe à se retirer de la course.

Les officiels de la série NASCAR Pinty’s ont dû s’adapter aux soubresauts de la météo hier (samedi 19 août). Les qualifications ont été annulées à cause de la pluie et les positions de départ de l’épreuve de 300 tours ont été déterminées selon les temps enregistrés lors de la séance d’essais.

La course a bien commencé pour le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare toutefois, le choc contre le mur (76e tour) a endommagé la suspension arrière et les engrenages du pont arrière.

L’équipe a travaillé d’arrache-pied afin de remettre la voiture en état de marche, cependant, Louis-Philippe Dumoulin a dû entrer aux puits à plusieurs reprises lorsque d’autres problèmes mécaniques se sont manifestés.

« La voiture se comportait très bien jusqu’à l’incident en début de course. Malgré l’énorme travail accompli par l’équipe, les dommages majeurs n’ont pu être réparés sur place. Cette situation nous coûte cher en points perdus au championnat, toutefois nous serons de retour encore plus forts pour la prochaine épreuve », explique Louis-Philippe Dumoulin.

Résultat de la course :

Fin Str Car Driver Team Laps Points B/Points Status 1 3 32 Alex Labbe Can-Am/Kappa/Cyclops Gear/Lou’s BBQ Ford 300 47 4 Running 2 2 74 Kevin Lacroix Bumper to Bumper/Total/Gates/Go Fast Dodge 300 44 2 Running 3 1 17 D.J. Kennington Castrol Edge Dodge 300 42 1 Running 4 7 2 Mark Dilley Leland/Avenue/OMVIC Ford 300 40 Running 5 11 27 Andrew Ranger Mopar/Pennzoil/Mopar Express Lane Dodge 300 39 Running 6 10 18 Alex Tagliani Epipen/Lowe’s/St. Hubert/Fast Wheels Dodge 300 38 Running 7 12 4 J.F. Dumoulin Spectra Premium/Bellemare/Bernier Dodge 300 37 Running 8 9 9 Adam Martin * Johsonville/Oliviers/Reser’s Ford 300 36 Running 9 5 76 Cayden Lapcevich Fastline Motorsports Dodge 300 36 1 Running 10 6 22 Donald Theetge * Circuit Acura/Le Soliet/L’Antidote Media Dodge 299 34 Running 11 14 25 Simon Dion-Viens Castrol Canada/Bestbuy Pièces d’auto Ford 267 33 Running 12 13 28 Armani Williams * CBRT/Race4Autism Dodge 257 32 Oil Leak 13 4 89 Donald Chisholm Nova Construction/Keltic Ford Ford 246 31 Transmission 14 8 47 L.P. Dumoulin WeatherTech Canada/Bellemare Dodge 87 30 Rear gear 15 15 8 Joey McColm CBRT/Piloti Dodge 1 29 Electrical

La course de Riverside sera télédiffusée sur les ondes de TSN le dimanche 27 août à 13h30 ainsi que sur RDS le vendredi 15 septembre 19h30.

Onzième épreuve de la saison : Canadian Tire Motorsport Park – 2 et 3 septembre 2017

source : Dumoulin Compétition