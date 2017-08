Takuma Sato En Pole À Pocono

En Verizon IndyCar Series

Le Japonais Takuma Sato, vainqueur de l’Indy 500 en mai dernier, a signé la pole position de l’avant-dernière course d’IndyCar sur ovale cette saison à l’occasion des qualifications des ABC Supply 500 sur le Pocono Raceway.

Installé en pole position provisoire, le Français Simon Pagenaud s’est fait déloger au tout dernier moment de la position de pointe par Takuma Sato.

Le Japonais de la Andretti Autosport, parti en dernière position a bouclé les deux tours du Pocono Raceway en 81,9526 secondes à 219,639 mph de moyenne, à peine un dixième de seconde devant le Français de la Team Penske.

Charlie Kimball, en tête pendant une bonne partie de la qualifications signe le troisième chrono devant Tony Kanaan et Will Power pour les cinq premiers, alors qu’Alexander Rossi, Graham Rahal, Gabby Chaves, Scott Dixon et Max Chilton intègrent le top-10.

La séance a été marquée par deux accidents, pour Hélio Castroneves et Ryan Hunter-Reay. Le Brésilien de la Team Penske a été examiné au centre médical du circuit et autorisé à prendre part au reste du week-end, alors que le pilote de la Andretti Autosport a été évacué au Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest pour de plus amples examens à la suite d’un accident dans le virage n°3 dans son tour de formation.

Quant à Ed Carpenter, il n’a pas pu prendre le départ des qualifications, sa monoplace étant passée en retard à l’inspection à la suite d’un accident lors de la première séance d’essais.

Grille de départ

source: http://www.us-racing.com