Allemagne-ES15 : Sordo meilleur temps, Meeke abandonne

Le clan Toyota a été particulièrement touché dans cette ES 15

Jari-Matti Latvala et Esapekka Lappi ont été victimes de crevaisons et abandonnent plus de 2′, alors que Juho Hänninen s’est plaint d’un problème d’amortisseur.

Au général, Tänak mène toujours l’épreuve avec 25″2 d’avance sur Mikkelsen et 32″9 sur Sébastien Ogier (Ford).

Juho Hänninen, malgré un amortisseur qui semble défaillant, creuse l’écart sur Elfyn Evans pour la quatrième place, avec 5″6 entre la Toyota Yaris et la Ford Fiesta.

Craig Breen (Citroën) reste sixième devant Jari-Matti Latvala et Hayden Paddon (Hyundai). Kris Meeke (Citroën) était reporté arrêté avant la spéciale avec des soucis techniques et a abandonné.

En WRC-2, la situation a largement évolué, puisque Jan Kopecky (Skoda Fabia R5), leader jusqu’à présent, a crevé dans l’ES et abandonne les commandes de la catégorie à Eric Camilli (Ford Fiesta R5).

Le Français neuvième au général devant Armin Kremer (Ford Fiesta WRC) est désormais en tête en WRC-2 devant Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5), pointé à 1’17″0. Kopecky retombe en troisième position à 1’19″4.

source: Autohebdo.fr