Honda très déçu de perdre une équipe cliente

Pas d’accord pour 2018

Honda ne devrait pas avoir d’autre équipe en Formule 1 que McLaren l’année prochaine.

Si l’équipe de Woking décide de continuer avec le motoriste japonais, ce qui reste encore à confirmer dans le courant du mois de septembre.

Le motoriste japonais avaient un accord avec Sauber, qui a été rompu par Frédéric Vasseur avant le Grand Prix de Hongrie. S’en sont suivies des discussions avec Toro Rosso mais celles-ci n’auraient rien donné selon les premières rumeurs qui circulaient hier. L’équipe de Faenza aurait été trop gourmande d’un point de vue financier.

Ni Toro Rosso, ni Honda n’ont voulu commenter.

Le responsable du projet Honda F1, Yusuke Hasegawa, exprime toutefois sa « très grande déception » de ne pas pouvoir compter sur une autre équipe en 2018.

« Bien entendu que c’est très décevant, » dit-il à propos de l’accord rompu avec Sauber.

« Il s’agissait d’un programme d’équipe cliente, il ne fait donc pas mal à notre programme principal (avec McLaren), mais nous nous attendions à avoir l’opportunité de faire rouler davantage notre moteur avec une 2e équipe. Nous aurions eu plus de données et aurions pu faire des comparaisons, donc c’est très décevant. Plus que cela, du côté pratique, nous avons dû arrêter les préparatifs en cours. C’est donc très mauvais. »

Hasegawa révèle que la rupture de contrat a été gérée par le grand responsable de Honda Motorsport, Masashi Yamamoto.

« Je n’étais pas dans les réunions avec Sauber. M. Yamamoto y participait. En fait j’avais de bonnes relations avec le directeur technique de Sauber, Jorg Zander. Une très bonne communication, tout le temps. Donc, tous les deux nous n’y avons pas cru jusqu’au moment où ça a été annoncé ! »

source: http://nextgen-auto.com