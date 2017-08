Alonso prêt à patienter jusqu’en décembre s’il le faut

Fernando Alonso est prêt à attendre jusqu’en novembre ou en décembre pour décider de la suite de sa carrière sportive, s’il décide de ne pas continuer en Formule 1, faute de baquet compétitif

Les portes des top teams sont fermées pour l’instant à l’Espagnol et il n’aura, sauf énorme surprise, pas d’autre choix en septembre que d’accepter de continuer à croire dans le projet McLaren Honda ou alors de tenter quelque chose ailleurs, en Indycar par exemple.

« La Formule 1 est toujours ma priorité, » répète-t-il lors d’un entretien à nos partenaires, CNN.

« C’est ma vie. Gagner le championnat du monde à nouveau, c’est ce que j’espère. Si je ne vois pas de projet qui me permet de me battre pour la victoire, alors je suis prêt à regarder ailleurs qu’en F1. Mais c’est une décision que je prendrais alors en novembre ou décembre. J’essayerai toutes les possibilités avant ça. »

Alonso veut du concret pour se décider.

« J’ai besoin de voir des nombres. Des espoirs qu’on peut concrétiser. Pas seulement des rêves. »

« Je suis allé à Indy, et j’ai pu avoir ce sentiment à nouveau que je pouvais gagner cette course. Et c’était spécial. Quand je suis monté dans la voiture, j’ai su que je pouvais gagner la course. C’est un sentiment qui est magique. »

Un sentiment qu’il souhaite donc revivre en Formule 1 avant tout.

« Oui, c’est ma priorité n°1 : gagner un 3e titre. Mais je veux aussi tenter de gagner la Triple Couronne (Monaco, Indy, Le Mans). Retourner à Indy, ça pourrait se faire, je le souhaite mais pas dans un avenir très proche. »

Cela signifierait en effet que la F1 est terminée pour lui…

