Une décision proche pour Monster Energy

Le sponsoring de la NASCAR est encore valide pour la saison 2018

La marque de boisson énergétique Monster Energy doit très bientôt annoncer si elle prolonge son partenariat avec la NASCAR en tant que sponsor titre de la série principale et si elle continue son association avec la Stewart-Haas Racing.

L’accord entre Monster et la SHR se termine à la fin de cette saison et le sponsoring de la NASCAR est encore valide pour la saison 2018.

Le contrat qui lie le sponsor à la NASCAR l’oblige à faire connaitre ses intentions avant le mois de décembre et valider ou non l’option de deux ans supplémentaires de l’accord initial (20 millions de dollars par an).

Plusieurs sources déclarent que Monster cherche à redimensionner son investissement en NASCAR dès la saison prochaine afin d’avoir un meilleur retour sur investissement.

Nous pouvons donc légitimement imaginer des coupes dans l’implication de la marque.

source: us-racing.com