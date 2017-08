A.Espargaró : « Nous avons joué de malchance »

Aleix Espargaró, qui s’élançait de la 20e place, réussissait à sauver trois points lors de l’ #AustrianGP

Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), classé 20e des qualifications au Red Bull Ring, n’était pas aidé par sa position au départ.

Et si en début de course l’Espagnol se montrait de surcroît en difficulté, lequel finissait par trouver son rythme pour remonter un à un ses adversaires. pilote du team Aprilia Racing Team Gresini, qui fera équipe avec Scott Redding la saison prochaine, parvenait même à trouver l’ouverture sur Karel Abraham (Pul&Bear Aspar Team) dans les derniers tours pour s’adjuger les trois points de la 13e place. Le Catalan se disait toutefois déçu.

Aleix Espargaró :

« J’ai beaucoup souffert, tout particulièrement au début, lorsque je me suis vu repoussé en queue de peloton. J’avais du mal à l’accélération, du coup je devais faire la différence au freinage. Après quelques tours, j’ai commencé à me sentir mieux. Je suis parvenu à trouver mon rythme, ce qui m’a permis de passer un certain nombre de pilotes.

Je ne suis pas satisfait de ma position finale, mais je pense que le problème venait surtout des qualifications. Partir 20e sur ce tracé rend tout plus compliqué. Nous inscrivons des points, ce qui n’était bien sûr pas notre objectif. Nous avons joué de malchance, mais ça peut arriver. »

source: Motogp.com