Pour la Fondation du cancer du sein du Québec

Le concept de la soirée « top less », consiste à enlever les tôles du toit des bolides Modifiés et Sportsman.

Un clin d’œil coquin, afin d’amasser des fonds pour la fondation du cancer du sein, noter que les femmes seront admises gratuitement.

Autre particularité du « top less » permet d’avoir une meilleure vison du cockpit et d’admirer les travail du pilote.

Les Modifiés seront en action lors d’une finale de 75 tours. David Hébert mène le championnat par un seul petit point devant Steve Bernard, 545 pts et 544 pts. Mathieu Desjardins est troisième avec 494 pts. Gougeon talonne Desjardins. donc le meneur au championnat peut changer ce samedi!

Les Sportsman aussi seront « top less » pour une finale de 32 tours d’actions et de surprises. En Sportsman aussi c’est serré au championnat, Dany Gagné mène avec 549 pts, devant Martin Pelletier qui revient en force avec 544 pts. Bryan Cloutier et Félix Murray se font la lutte pour la troisième et quatrième places.

Les Lightning Sprint seront aussi de retour, ces derniers offrent toujours un spectacle de qualité. Les bolides les plus rapides sur la terre battue seront en action sans leurs ailerons!

Gratuits pour les dames ce samedi 19 aout.

l’Autodrome Drummond, la doyenne des pistes de stock-car sur terre battue au Canada.

source: Marc « Enzo » Tessier – Autodrome Drummond