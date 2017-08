Red Bull veut marquer plus de points que Ferrari sur la 2e partie de saison

L’objectif est fixé par Christian Horner

Même si Red Bull Racing n’a pas démarré la saison 2017 avec la compétitivité prévue, Christian Horner ne souhaite pas tirer un bilan négatif, à mi-parcours.

L’équipe autrichienne a tout de même réussi à remporter une victoire (lors de l’incroyable Grand Prix d’Azerbaïdjan), c’est la seule victoire qui a échappé à Mercedes et Ferrari lors des 11 premières courses de l’année.

« Nous avons 6 podiums et une victoire. Certes, nous sommes plus loin que nous le souhaitons de Mercedes et Ferrari. Mais, si nous regardons les dernières courses, entre Montréal et Silverstone, Ferrari n’avait marqué que 2 points de plus que nous et nous n’avons pas été à l’arrivée de toutes ces courses avec nos deux voitures. »

« Cela veut donc dire que nous avons rattrapé un peu de notre retard lors des dernières semaines, » constate Horner.

Cela permet au directeur de Red Bull Racing de se fixer un objectif pour les 9 dernières courses.

« Pour le championnat, l’écart entre nous et Mercedes et Ferrari est trop important pour être rattrapé. Mais je pense que nous pouvons marquer plus de points que Ferrari lors de la 2e moitié de saison. »

« Si nous pouvons nous battre pour des podiums et de très bonnes places sur le podium lors de quelques courses, je pense que c’est réaliste. Selon moi, c’est un objectif ambitieux pour nous. »

source: http://nextgen-auto.com