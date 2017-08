Modlite:  dimanche 20 août

Au Stadiaume St-Guillaume !

Grosse fin de semaine pour les pilotes et supporteurs de la série « Modlite Québec »

En effet depuis le début de la saison plusieurs courses ont dû être annulées en raison de la mauvaise température et tout dernièrement les épreuves qui devaient être disputées tant à l’autodrome BSL de Rimouski et celle de la fin de semaine dernière au RPM Speedway ont subi le même sort au grand désarroi de tous les pilotes de la série.

Fort heureusement la fin de semaine prochaine nous avions inscrit une course « Hors Championnat » à l’horaire et elle se tiendra au Stadiaume St-Guillaume le dimanche 20 août prochain où nous en sommes persuadés un très grand nombre de bolides y seront présents et courseront pour le fameux quadrillé emblème de la victoire.

Il y a quelques temps soit en 2013, le pilote Mathieu Robinson # 88 avait réussi le meilleur temps sur cette piste et j’en connais plusieurs qui sont anxieux de batte son record de piste qui était de 20.567 secondes afin de figurer au fameux tableau d’honneur.

Soirée importante

Nous verrons peut-être un nouveau meneur au classement général….présentement Michaël Forcier 27 est en première position en vertu de ses 374 points accumulés et est suivi par Kevin Burke 91 avec 323 points et en troisième place avec 283 points le 52 de Martin Fleurent.

Benjamin Cartier 22B détient le record de piste établi en 2016 pour la série Modlite Québec et tentera d’abaisser sa marque personnelle, soyez présents pour peut-être voir sa marque personnelle fracassée. Maintenant du côté du classement des Recrues le tout est vraiment serré ayant même une égalité au sommet; deux pilotes se partagent le premier échelon avec 256 points soient Steve Comeau S8 et Keven Carrier Boucher 117 ensuite vient compléter le Top-3 des recrues Alexia Roux 92 qui nous offre toujours de bonnes prestations.

Pièces d’autos Dionne & Frères de Drummondville et Sorel de par Gilbert et Anick Dionne sont fiers d’être les commanditaires officiels de toute la série Modlite Québec et ce pour une deuxième année consécutive; notre série se produit aux autodromes allant du Cornwall Motor Speedway passant par l’autodrome Granby, l’Autodrome Drummond, le RPM Speedway, le Stadiaume St-Guillaume ainsi que l’autodrome BSL de Rimouski.

POOL Modlite Québec

À chacune de nos courses « comptant pour le championnat » vous pouvez faire votre POOL simplement en vous rendant sur notre site internet, cliquer sur l’onglet « Pool Modlite Québec », vous inscrire si ce n’est pas déjà fait et former votre podium de la finale selon votre bon feeling…. des points sont attribués selon vos choix….c’est facile et surtout c’est »Gratuit »…amusez-vous avec nous!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial, n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de terminer la saison 2017 avec nous ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec