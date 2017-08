Kevin Lacroix en route vers une première victoire

Sur piste ovale en Série Nascar Pinty’s

Lacroix se prépare à aller dans l’Est du Canada pour une course à Antogonish, en Nouvelle-Écosse.

C’est confortablement installé en 2ème position au Championnat des pilotes de la série NASCAR Pinty’s que Kevin se rend au Riverside International Speedway pour participer au Bumper To Bumper 300, épreuve de 300 tours.

Effectivement, le partenaire principal de Lacroix, Bumper To Bumper, s’engage un peu plus dans la série canadienne de NASCAR pour présenter un événement officiel. Représentant fièrement Bumper To Bumper, Kevin Lacroix tentera une première victoire sur ovale ce samedi 19 août devant ce partenaire de marque.

L’année dernière, il avait inscrit l’un des meilleurs chronos, ce qui lui donne confiance pour l’épreuve. Terminant la course en 10ème position avec 6 tours de retard à cause d’un incident en début d’épreuve, Kevin avait tout de même établi le meilleur temps et réussi à reprendre un tour sur le meneur.

Le pilote de la voiture #74 Bumper To Bumper/ Total/ Go Fast / PFC Brakes/ Gates Corporation n’a pas perdu espoir quant à une possibilité de remporter le Championnat pour une première fois. Menant jusqu’à la campagne dans l’Ouest, il s’inscrit maintenant en 2ème position en accusant 23 points de retard sur le meneur, mais étant 10 points d’avance sur le troisième.

« Je suis prêt pour cette course, » affirme Lacroix, « je suis content de la voiture, on s’améliore à chaque épreuve sur ovale. » Après une course à oublier dimanche dernier pour Lacroix au GP3R, il se concentre maintenant sur ses performances en ovale, puisqu’il reste trois tracés de la sorte cette saison, et qu’un seul en circuit routier.

Kevin tient à remercier ses commanditaires Bumper To Bumper, Total, Go Fast, PFC Brakes et Gates Corporation, un partenariat entre compagnies engagées qui reflète excellence, ambition et victoire. « Je suis très content de voir mes partenaires s’investir autant dans le sport automobile canadien, c’est ce qui fait que notre discipline pourra continuer pendant de nombreuses années. »

Le Bumper to Bumper 300 sera diffusé sur les ondes de TSN 2 le dimanche 27 août prochain à 13h30.

source: Service Presse