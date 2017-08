Une Aston Martin DBR9 de 2006 aux enchères

En 2006 et 2007, les DBR9 étaient engagées notamment en FIA GT Championship

RM Sothebys mettra aux enchères ce vendredi à l’occasion de la semaine de Monterey en Californie (18-19 août), une Aston Martin DBR9 de 2006 (n° de châssis DBR9/9), qui a décroché une sixième place dans sa catégorie aux 24 Heures du Mans en 2007.

En 2006 et 2007, les DBR9 étaient engagées notamment en FIA GT Championship, via notamment l’équipe officielle BMS, écurie ayant aligné ce châssis au Mans ces deux mêmes années. Le prix estimé de cette Aston Martin varie entre 233 000 € et 275 000 €.

source: Autohebdo.fr