Pour les passionnés du sport automobile au Canada

Les deux premiers week-ends d’août sont sacrés au GP3R

Plus de 300 000 personnes se rendent à Trois-Rivières du 4 au 13 août afin d’assister à l’un des plus grands événements de l’histoire du sport automobile canadien, le Grand Prix de Trois-Rivières avec son programme de courses sur deux weekends .

Le week-end de trois courses de Christopher et Ashley Sahakian a commencé avec la course emblématique du vendredi soir.

À partir du coucher du soleil, et s’effaçant dans la nuit, l’équipe frère-soeur faisait face à un géant du sport automobile: Alex Tagliani.

Chris a pu se qualifier 4ème dans Grand Touring Sport, alors que Ashley s’est classé 11ème. Anxieux à propos de sa première course de nuit, Ashley a démontré du caractère, tout en gardant des batailles serrées et propres avec ses concurrents.

Elle a terminé la course en 6ème position dans la classe GT Sport. Décidé à monter sur le podium, Chris a montré des compétences de conduite impeccables alors qu’il se battait avec Tom Kwok et Philippe Gélinas. Il a été victorieux et a remporté le deuxième trophée.

En se réveillant sous un ciel gris, la deuxième course exigeait des pneus de pluie. Pas dérangé par les conditions glissantes, Chris a pu obtenir la deuxième place. Il a doubl son concurrent, Tom Kwok, sur la ligne droite, quelques instants avant le drapeau à damier.

Lorsqu’on lui a posé une question sur la stratégie qu’il a utilisée pour la course, Chris a déclaré: « Mon entraîneur m’a appris qu’une course n’est jamais gagnée dans le premier virage, alors je suis resté très proche de mes compétiteurs et j’ai attendu la bonne opportunité».

Dans la partie finale de la course, Ashley a subi une panne de freins, ce qui a entraîné un impact avec le mur du coin trois. Elle a été incapable de terminer la course, mais elle a été indemne dans l’incident.

La température à Trois-Rivières s’est finalement dégagé pour la troisième course, laissant une piste de bitume sec pour la course.

Au fur et à mesure que la température augmentait tout au long de la journée, le jeune conducteur devait gérer les freins afin d’éviter une surchauffe. Chris a affiché une conduite stupéfiante et a pu jouer un rôle important parmi les autres pilotes de GT Sport.

Au trois-quart de la course, le rythme a été ralenti en raison d’un accident, ce qui a permis de combler l’écart entre Chris et ses concurrents. L’accident dégagé, le drapeau vert a été déployé, obligeant Chris à une conduite sans faille alors que Bob Attrell n’était qu’à une voiture derrière.

Chris a pu remonter à la deuxième place du podium, complétant son weekend trifluvien avec trois trophées de deuxième place.

Christopher Sahakian mène maintenant le championnat du Grand Touring Sport et défend son titre de Champion de la classe Grand Touring 2016 avec 992 points. Ashley a également pu passer de la cinquième à la quatrième place du championnat avec 499 points.

Une mention spéciale à Vick Decker, Peter Cohen, à l’équipe et à Auto Bugatti pour avoir travaillé dur pour réparer la Mustang # 7 et la préparer à la course pour GP3R. Votre travail acharné a été grandement apprécié.

United Auto Racing souhaite remercier ses sponsors, Formule Ford, Vinpac Lines, National Car Rental Valleyfield, Luxy Media, MS-Sim, Transport BMA-MPR, Dr. Pocket, Spotted Cars Québec et leur partenariat avec Drive 4 Smiles en collaboration Avec la Starlight Children’s Foundation Canada.

La famille Sahakian souhaite également remercier tous ses amis et sa famille qui ont supporté l’équipe du GP3R. C’était une bonne participation et ils espèrent vous revoir pour le prochain.

À propos de United Auto Racing

United Auto Racing a été créé par George Sahakian en mai 2015 lorsque Chris et Ashley Sahakian ont décidé d’entrer dans le monde de la course. United Auto Racing est une division de United Auto, située à Boisbriand, QC, juste à côté de l’autoroute 15, et a été à l’avant-garde de la vente de véhicules d’occasion haut de gamme des meilleurs fabricants au monde depuis plus de deux décennies.

Source : United Racing – Ashley Sahakian