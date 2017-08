Week-end difficile pour Patrick Dussault

Dans les rues de Trois-Rivières pour le GP3R

Patrick Dussault visait de bons résultats, alors que le Challenge Porsche Ultra 94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama était en piste pour le Grand Prix de Trois-Rivières.

Le week-end ne s’est pas tout à fait déroulé comme il l’aurait souhaité, alors qu’il a terminé en 8e et 12e place lors des courses de samedi et dimanche.



La voiture Lauzon Autosport/Construction Vincent&Dussault n°77 a été rapide tout au long du week-end.

Dussault a même enregistré le temps le plus rapide en qualifications sur une piste humide, avant que la séance ne soit annulée. La grille de départ a été déterminée par le classement au championnat.

Le reste du week-end a été difficile pour le pilote de 25 ans. Lors de la course de samedi, il s’est vu décerner une pénalité de passage aux puits après un dépassement controversé.

« J’ai dû repartir de l’arrière, et après coup, tout ce que je devais faire était de garder le rythme et de rester en piste », a-t-il expliqué.Il a finalement rallié l’arrivée en 8e place lors de cette première des deux courses présentées sur le légendaire circuit urbain du GP3R.

Dimanche, le pilote de la Porsche GT3 Cup Lauzon Autosport/Construction Vincent&Dussault n°77 a connu une autre course pleine de rebondissements. Il a été forcé de rentrer aux puits en raison d’une crevaison, et est revenu en piste avec deux tours de retard sur le meneur.

« Je dois voir le côté positif : la voiture était de plus en plus rapide tout au long du week-end. Après deux courses difficiles, je me concentre maintenant sur notre prochaine sortie. Nous serons de retour en force au Canadian Tire Motorsport Park », a conclu Dussault.

Le Challenge Porsche Ultra 94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama sera de retour en action pour les dernières manches du championnat 2017, au Canadian Tire Motorsport Park, à Bowmanville, ON, du 1er au 3 septembre.

À propos de Patrick Dussault:

Après de nombreux succès en monoplaces au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, Patrick Dussault a fait le saut en stock-car en 2016 en participant à cinq courses sur circuits routiers en série NASCAR Pinty’s.

Récipiendaire du trophée Bertrand-Fabi en 2015, remis au Québécois s’étant le plus illustré à l’international, il a été vice-champion du Championnat britannique de Formule Ford la même année, récoltant 10 podiums dont 6 victoires en 16 départs.

Il a aussi participé en 2014 au Championnat britannique de Formule Renault 2.0. En 2017, il participera à toutes les courses du Challenge Porsche Ultra94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama.

source: Fannie Brouillette