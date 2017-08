Sainz : Je ne compte pas casser mon contrat

L’Espagnol calme encore le jeu

Carlos Sainz est heureux d’avoir mis ses tensions avec le management de Red Bull derrière lui.

L’Espagnol a reconnu avant les vacances que ses déclarations selon lesquelles il ne se voyait pas faire une 4e année de suite chez Toro Rosso avaient été très mal perçues par Christian Horner et Helmut Marko, qui s’occupent des pilotes pour le compte des deux équipes de Red Bull en F1.

De son côté, Renault F1 n’a pas nié qu’elle cherchait à recruter Sainz mais « le contrat en béton » fait que rien ne sera possible si Red Bull ne le souhaite pas.

« Comme dans la vie en général, un contrat a beaucoup d’importance en Formule 1, » explique Sainz.

« En pensant à ma situation, je peux dire que je suis heureux où je suis et je n’ai pas l’intention de casser le moindre contrat, de mon côté. »

« Encore une fois, je pense que tout a été sorti un peu de son contexte. Que ce soit mes commentaires ou la réaction de mes patrons. Depuis que ça a été éclairci, tout va beaucoup mieux et nous nous comprenons bien mieux. L’ambiance est plus claire et plus calme. »

Reste à calmer les tensions avec Daniil Kvyat, son équipier. Sainz relativise là aussi.

« Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que, lors d’une année en Formule 1, il y aura toujours au moins une course avec un peu de tension avec son équipier. Et une autre où le patron de l’équipe vous remettra en place. »

« Je suis donc chanceux de faire une très bonne année, en contribuant aux bons résultats de l’équipe. J’ai beaucoup de points. Je peux être heureux et fier. »

source: http://nextgen-auto.com