Nick Wittmer remporte une deuxième place pour ST Racing

Lors d’un weekend mouvementé au Utah Motorspeed Complex

Suivant une pause de six semaines, ST Racing était de retour en piste au Utah Motorsport Campus, sous un ciel ensoleillé.

Samantha Tan était impatiente de prendre le volant, après une convalescence pour guérir sa jambe droite, blessée suite à une violente sortie de piste à Road America au mois de juin. Le circuit de 3,048 miles et 24 virages est situé non loin du Grand Lac Salé, sur le coté ouest des Montagnes Rocheuses.

Samedi était une journée très occupée pour la classe Touring, débutant dès 10h10 le matin avec une session de qualifications. Les coéquipiers de ST Racing Nick Wittmer et Samantha Tan se retrouvaient au 4e et 25e rang respectivement pour la première course du weekend.

Ils devaient ensuite participer à une signature d’autographes de 45 minutes avant de se presser pour prendre place au volant de leurs voitures pour la première course de la journée.

La première course a eu lieu sous un soleil de plomb et une température de 98 F. Dès le premier virage après le départ, un incident impliquant plusieurs voitures éliminait quatre coureurs et causait un carambolage où plusieurs voitures sortaient de piste pour éviter le pire.

À ce moment, Nick Wittmer, au volant de sa BMW M235R perdait deux positions, tandis que la #38 de Samantha Tan en reprenait 5, juste avant que les officiels ordonnent un drapeau jaune généralisé pour neutraliser la course.

Après 4 tours sous le drapeau jaune, la piste dégagée, on donnait le drapeau vert pour reprendre la compétition. Les deux pilotes de ST Racing connaissaient tous les deux un bon second départ, mais durent gérer la température de leur moteurs, tout en bataillant pour améliorer leur positions respectives.

Malheureusement, la température leur jouait un tour et Samantha dû se contenter de la 23e position, tandis que Nick finissait la course au 9e rang.

«J’ai connu un bon départ, nous disait Tan, et j’ai dépassé plusieurs voitures. Je me préparais à en dépasser une autre, avec une dizaine de minutes à faire quand ma voiture tombait en mode d’urgence, limitant ma puissance. J’ai dû m’arrêter complètement en abord de piste et redémarrer le moteur. Ça m’a brisé le cœur de voir le reste du peloton me dépasser. J’ai pu finir la course, mais quel résultat déconcertant.»

Nick Wittmer avait les mêmes ennuis avec la chaleur. «Tout se passait à merveille, jusqu’à ce que la chaleur s’y mette, nous disait le natif de Montréal. Les moteurs surchauffaient et au dessus de 250 F, la voiture tombe en mode secours et perd beaucoup de puissance. J’ai pu le refroidir un peu en prenant de l’air plus frais.

Il faisait trop chaud alors nous avons terminé la course en mode secours. J’ai pu terminer et accumuler des points. J’espère avoir de meilleurs résultats pour la prochaine course. Toute l’équipe a travaillé tellement fort dans cette chaleur étouffante pour préparer les voitures.»

Quelques heures plus tard, la deuxième course ce mettait en branle et une seconde fois, un incident dès le premier virage sabotait le départ. Plusieurs voitures entraient en collision et malgré un départ canon, la pilote canadienne Samantha Tan qui avait évité la collision, était frappée par derrière ce qui mettait fin à sa course. Quelle déception pour la jeune pilote et pour toute l’équipe ST Racing.

Nick Wittmer, le coéquipier de Samantha Tan, parti de la septième place était plus chanceux et évitait la mêlée du départ. Après le second départ, Nick protégeait sa troisième place et au 16e tour, il réussissait un dépassement sur la BMW M235R #19 de Aristotle Balogh pour s’emparer de la deuxième position avec seulement quelques tours à faire.

Citations des pilotes pour la deuxième course :

Samantha Tan (BMW M235R #38 GPI-Motul)

« J’ai connu un excellent départ, dépassant trois voitures avant le premier virage. Mais en entrée de virage, quelqu’un percutait Tony Rivera qui fit un tête-à-queue et faisait face à tout le peloton. J’ai pu l’éviter et comme je passais derrière lui, une autre voiture le frappait et le projetait contre le mienne. J’ai bien tenté de continuer, mais les deux pneus de gauche étaient crevés. Ma course était terminée. Quel dommage, car l’équipe avait travaillé très fort pour me donner une bonne voiture pour la course.»

Nick Wittmer (BMW M235R #91 GPI-Motul)

«J’aimerais d’abord remercier ST Racing. Lors de la première course de la journée, nous avions des ennuis de surchauffe et avec bien peu de temps entre les deux épreuves, l’équipe a travaillé très rapidement pour trouver une solution et préparer les voitures. Pour cette course, ma BMW était parfaite. Un gros merci aux gars. Il ont fait on très bon travail. Nous avons réussi un autre podium et accumulé plus de points au championnat.»

La course de la classe TC du PWC à Utah Motorsport Campus sera rediffusée sur le réseau CBS Sports Network le mercredi 23 août 2017 à 20h00 HDE.

Les prochaines épreuves du PWC Touring Car auront lieu du 1er au 3 septembre au Circuit of the Americas, au Texas.

Au sujet de ST Racing

ST Racing est fondée officiellement en octobre 2016. Elle réunit plusieurs personnes très expérimentées pour la saison 2017 du Pirelli World Challenge.

Les pilotes Samantha Tan et Nick Wittmer conduisent tous les deux une nouvelle voiture, la BMW M235R, dans la classe TC.

Kenneth Tan, est le propriétaire de l’équipe avec Ben Distaulo comme directeur et Alex Dupré, comme ingénieur. Pierre Savoy sera de retour comme coach de Samantha.

source: Service Presse