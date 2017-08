La FIA lance un appel d’offre pour une épreuve GT3 Pro-Am

La FIA a confirmé le lancement d’un appel d’offre pour la création et la gestion d’un événement international Pro-Am en GT3

En mars dernier, la FIA avait annoncé en marge du Conseil Mondial de Genève en Suisse, sa volonté de créer une nouvelle épreuve unique en GT3 à destination des équipages Pro-Am, en parallèle de la Coupe du Monde FIA GT, organisée dans les rues de Macao.

Une volonté confirmée ce lundi par le lancement d’un appel d’offre pour la création et la gestion d’une telle compétition, à compter de 2018 et sur une durée de trois ans (avec une prolongation en option de deux ans). Les entités souhaitant postuler ont jusqu’au 30 septembre pour envoyer leur candidature.

Comme l’indique la FIA dans le document paru sur son site, un titre devra être attribué au pilote et équipe lauréats, chaque équipe devant aligner un minimum de deux voitures. La catégorisation et le choix des pilotes engagés devra respecter l’aspect Pro-Am de l’épreuve, et une grille d’une vingtaine de voitures serait envisagée.

Concernant le tracé choisi, la FIA précise que les circuits accueillant la F1 seront considérés avant tout. Le rendez-vous pourrait être organisé seul, mais la fédération rappelle que les candidats peuvent apporter leurs propres idées sur ce point.

Le format de cette épreuve et les titres éventuellement attribués dans diverses catégories restent encore à définir, et peuvent être sujets à proposition des prétendants.

La création de cet événement fait suite à la « professionnalisation » de la Coupe du Monde FIA GT initiée cette saison, puisque seuls des pilotes Platinium ou Gold, donc professionnels, pourront évoluer en piste à Macao en novembre prochain, et seules les voitures soutenues par un constructeur seront acceptées.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel