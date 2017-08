Un premier podium en NASCAR Pinty’s au GP3R pour Marc-Antoine Camirand

Au 50 Tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières

Marc-Antoine Camirand a repoussé un peu plus son record de podiums au Grand Prix de Trois-Rivières, dimanche, alors qu’il a terminé en troisième place lors de l’épreuve reine, le 50 Tours Can-Am en série NASCAR Pinty’s.

Album photos Flagworld

Le pilote de Saint-Léonard d’Aston était devant les siens sur le mythique tracé urbain du terrain de l’exposition de Trois-Rivières, et il avait en main une voiture GM Paillé n° 22 capable de rivaliser avec les meilleures de la série NASCAR Pinty’s.

Ayant pris le départ en troisième place, Camirand a su gérer sa course pour conserver sa position, malgré les assauts soutenus derrière lui. « Il m’en manquait peut-être un peu pour me battre pour la tête, et le circuit de Trois-Rivières ne pardonne pas beaucoup. Je protégeais ma place sur le podium », a indiqué le pilote.

Au terme de la course qui a été forcée à la prolongation, le pilote de la Chevrolet GM Paillé n° 22 a réussi à conserver sa position pour rallier l’arrivée en 3e place.

« La voiture était devenue capricieuse, et je devais me battre pour ne pas que l’arrière parte en dérapage à tous les virages. J’ai réussi à garder ma place, et j’en suis heureux.

Ce 22e podium sur le circuit de Trois-Rivières repousse un peu plus le record que détient Camirand au GP3R. « J’avais décidé de me consacrer exclusivement à la course en NASCAR, et ça m’a bien servi. Somme toute, c’est un excellent week-end pour toute l’équipe », a-t-il expliqué.

Marc-Antoine Camirand et l’équipe GM Paillé n° 22 seront de retour en action en série NASCAR Pinty’s à Bowmanville, ON, au Canadian Tire Motorsport Park, lors du week-end de la fête du Travail, du 1er au 3 septembre, en marge de la course de camionnettes NASCAR Camping World.

source: Fannie Brouillette