Stefan Rzadzinski et Xavier Coupal s’imposent au Grand Prix de Trois-Rivières

Vingt-huit pilotes en piste en Coupe Nissan Micra

Et de l’action aussi en ville pour compléter un événement qui aura ravi les dizaines de milliers de spectateurs.

Album photos Flagworld

C’est cette fin de semaine, dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières qui fêtait les 50 ans de sa création, que la Coupe Nissan Micra a présenté ses septième et huitième courses de la saison 2017.

Deux courses remplies d’action qui ont vu l’Albertain Stefan Rzadzinski et le Québécois Xavier Coupal décrocher les victoires, tandis que dans le paddock, les multiples activités proposées par Nissan Canada on ravi les spectateurs.



Un immense succès pour les activités supportées par Nissan Canada, qui ont eu lieu samedi soir dans le centre-ville de Trois-Rivières

Sur piste mais aussi en-dehors, la Coupe Nissan Micra a été de toutes les attentions au Grand Prix de Trois-Rivières.

Après les essais libres et les qualifications vendredi et samedi en journée, c’est sur la scène aménagée en plein centre-ville que les pilotes se sont retrouvés pour une présentation au public, en avant-première du spectacle gratuit offert par Nissan Canada et mettant en vedette l’humoriste Michel Barrette et le chanteur Kevin Bazinet, lauréat de « La Voix 3 ». Un spectacle qui a ravi les milliers de personnes présentes.

Michel Barrette de la Piste a la Scene

Michel Barrette n’était pas seulement en vedette sur la scène, il était aussi derrière le volant en Coupe Nissan Micra, terminant notamment troisième des pilotes recrues lors de la course du dimanche. Une performance qu’ont apprécié les 400 clients Nissan invités pour l’occasion par Nissan Canada.

De toutes les séries au programme du GP3R cette année, la Coupe Nissan Micra était celle qui comptait le plus de participants (28 pilotes au départ).

Aux avant-postes, Olivier Bédard s’adjugea les deux pole positions, mais cela n’a pu se concrétiser par des victoires pour le champion 2015. Le samedi, Stefan Rzadzinski l’a emporté, avec une mince avance d’une seconde sur Bédard.

Le podium a été complété par le meneur au championnat avant ce rendez-vous, Kevin King, qui parvint à devancer Coupal au terme d’une bataille qui a tenu les spectateurs en haleine du début à la fin.

Normand Boyer, premier de la classe Sénior, Jean-Michel Isabelle, Stéfan Gauthier, Valérie Limoges, le Britannique Jake Exton (premier chez les recrues) et Marc-Antoine Cardin ont complété le Top 10.

Un grand nombre d’activités dans le paddock de la Coupe Nissan Micra avait attiré des dizaines de milliers de spectateurs tout au long des trois jours d’activités.

Avec vingt-huit pilotes en piste, la Coupe Nissan Micra était la série comptant le plus de participants de toutes les séries inscrites au programme des activités du Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine.

Avec une grille de départ aussi exceptionnelle, il est normal que quelques bousculades peuvent se produire dans le peloton. Si la course du samedi fut épargnée, deux petits accrochages survenaient au départ de l’épreuve le dimanche, ainsi qu’un autre à quelques tours de l’arrivée.

Le podium de la course de dimanche, avec Xavier Coupal (1er), Olivier Bédard (2ème), Valérie Limoges (3ème) et Martin Barrette, le premier pilote recrue.

La seconde épreuve fut malgré tout spectaculaire une fois encore. Au départ, Coupal surprenait Bédard pour filer vers la victoire. Ayant réussi à devancer Rzadzinski, Valérie Limoges complétait le triplé de l’équipe Total et s’offrait un nouveau podium en Coupe Nissan Micra.

Metod Topolnik termine cinquième et premier en classe Sénior, devant Normand Boyer, Stéfan Gauthier, Frédéric Bernier, Jean-Michel Isabelle et Mario Berthiaume.

Après le succès de son spectacle, Kevin Bazinet est venu encourager les pilotes de la Coupe Nissan Micra.

Pour Kevin King, la course est à oublier, ayant dû abandonner après deux accrochages. Cela lui coûte le premier rang du championnat, au profit d’Olivier Bédard, mais les écarts demeurent minimes, ce qui laisse augurer d’une fin de saison des plus intéressantes.

Le prochain événement aura lieu dans trois semaines en Ontario, au Canadian Tire Motorsport Park lors de la Fête du Travail (1er au 3 septembre). Fans et propriétaires de la marque Nissan y sont bien sûr attendus en grand nombre. Tous les détails sur le site www.coupemicra.com

Olivier Bédard est le nouveau meneur au championnat des pilotes, après 8 courses disputées.

Pour les résultats complets des courses disputées au GP3R, visitez le site :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=27 (course 1)

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_Courses?RID=28 (course 2)

Classement du championnat : http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen.

Pour plus d’information sur la Coupe Nissan Micra, consultez : www.nissan.ca/coupemicra

source: Nissan Canada News