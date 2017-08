Podium et remontée spectaculaire pour Raphaël Forcier

Il est maintenant deuxième au championnat F4 américain

Après un podium au Canada à Mosport le mois dernier, le Montréalais Raphael Forcier se rendait au Mid-Ohio Sports Car Course cette fin de semaine pour la quatrième ronde du championnat de Formule 4 américaine.

De bons chronos en pratique et en qualifications annonçaient bien la première manche, jusqu’à ce qu’une averse torrentielle quelques moments avant la course vienne tout chambouler.

Des conditions intermédiaires créaient des questionnements sur la pré-grille : quelques pilotes seulement sont partis sur des pneus lisses comme le ciel semblait se dégager, tandis que la plupart optaient pour des pneus de pluie, dont Raphael.

Le départ, lancé plusieurs tours en retard dû à de nombreuses sorties de piste sur le tour de réchauffement montrant les conditions extrêmement glissantes de la piste, a vu Forcier se propulser aux devants dès le premier tour.

Il se trouvait en troisième position lorsqu’une sortie de la voiture de sécurité a emmené une décision risquée et inattendue pour Raphael de rentrer aux puits et changer pour des pneus lisses. Ceci voulait dire qu’il devrait repartir du fond une fois le départ redonné et remonter aux meneurs.

Le ciel se dégageait et la piste séchait, appuyant que c’était la bonne décision, mais les tours derrière la voiture de sécurité s’accumulaient et le temps s’écoulait.

Avec le départ relancé juste quatre tours restants avant la fin et tout espoir de remontée perdu, Raphael a surpris tout le monde en dépassant comme une flèche voiture après voiture pour remonter exactement ou il était en 3e position et finir sur le podium !

Les courses du vendredi après-midi et du samedi ont vu Raphael terminer dans le top 5 à chaque fois, lui donnant ainsi de très bons points et le rendant un des seuls à être toujours dans les tops.

Ces bonnes performances consistantes le placent maintenant en deuxième place du championnat, dépassant Timo Reger et se rapprochant du meneur actuel Kyle Kirkwood.

La prochaine course se déroulera dans deux semaines du 24 au 27 août au Virginia International Raceway (VIR).

source: Service Presse