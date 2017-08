Louis-Philippe Dumoulin termine au pied du podium à domicile

C’est toute une course que nous a offert Louis-Philippe Dumoulin aujourd’hui sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières

Cinquième sur la grille de départ grâce au travail exemplaire de l’équipe, le pilote trifluvien a pu démontrer la puissance de la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare.

Album photos Flagworld

L-P s’est battu sans relâche dans le peloton de tête et a franchi la ligne d’arrivée en quatrième place. La seconde position de Louis-Philippe Dumoulin signée à Toronto, lors de la plus récente course tenue sur circuit urbain, a démontré le potentiel de la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare à rouler avec les meneurs et tirer plein avantage des opportunités en piste.

L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare s’est affairée à modifier les réglages et les éléments de suspension. Ceux-ci ont été peaufinés lors des essais en de fin de matinée samedi (12 août) afin d’être prêt pour la session de qualification en fin d’après-midi hier.

« La vraie mesure de notre amélioration se trouve dans l’écart de 1,3 sec derrière la pole à Toronto, versus un recul de 0,338 sec à Trois-Rivières – un énorme pas vers l’avant pour toute l’équipe » confiait Louis-Philippe Dumoulin en fin de journée hier, déterminé à performer pour la course. Louis-Philippe Dumoulin était convaincu de terminer sur le podium devant des pilotes en tête du championnat. Selon lui, « La voiture a changé de comportement depuis Toronto. Je me suis adapté aux nouvelles réactions, comme le sous-virage en entrée de virage et survirage en sortie.

Tout s’est bien passé. De plus, la course a été professionnelle et la compétition a été intéressante avec Alex Labbé, dont trois fois à deux de large sous la porte Duplessis. Très serré, mais propre ! », explique le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare.

Louis-Philippe ajoutait après la course que la performance de la voiture a été potentialisée et il anticipe le même genre d’amélioration pour le reste de la saison, sur piste routière comme ovale. « Nous pouvons les battre ! »

Dixième épreuve de la saison : Riverside International Speedway – 19 août 2016

L’équipe #47 WeatherTech Canada / Groupe Bellemare se dirige maintenant vers l’Est du Canada pour la course sur le circuit ovale du Riverside International Speedway. Une piste et un lieu que Louis-Philippe Dumoulin apprécie particulièrement.

« LA COURSE CONTRE LE CANCER » : AU-DELÀ DES ESPÉRANCES !

Lorsque nous avons commencé le Grand Défoulement « La course contre le cancer » avec la Fondation québécoise du cancer, nous étions loin de nous douter que cela toucherait autant de gens. Chacune de vos signatures permet aux personnes atteintes du cancer de recevoir des soins adaptés.

Comptabilisant le don offert par Jason Best, vice-président senior, marché secondaire Spectra Premium plus les 990,00$ de ce week-end, le total s’élève actuellement à 6224,00$.

Et ce n’est pas terminé…l’aventure continue dès samedi le 19 août à Antigonish, Nouvelle-Écosse.

• Résultats de la course ici : http://hometracks.nascar.com/files/gp3rracereport.pdf

• Rediffusion de la course sur les ondes de TSN le 19 août à midi.

source: Dumoulin Compétition