Troisième victoire de l’année pour Dovizioso en Autriche

Andrea Dovizioso a tenu en haleine Marc Márquez jusqu’au drapeau à damier pour s’offrir la deuxième victoire Ducati à Spielberg.

Au terme d’une lutte à couper le souffle, Andrea Dovizioso (Ducati Team) a su résister à Marc Márquez (Repsol Honda Team) pour s’imposer de main de maître au Red Bull Ring, le cinquième succès de sa carrière.

Jorge Lorenzo (Ducati Team) a pourtant réalisé un départ canon depuis la troisième place sur la grille pour boucler le premier tour en tête devant Márquez, lequel était relégué à plus d’une seconde. Troisième, Dovizioso se maintenait hors de portée de Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). L’Italien pointait alors au quatrième rang devant son coéquipier Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP). Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) restait en observateur à quelques encablures des officiels Yamaha.

L’Espagnol devait s’incliner au troisième passage derrière Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) qui a également profité d’une erreur de Viñales pour figurer au rang de deuxième représentant de l’usine japonais au classement.

Bien qu’incisif, Lorenzo ne parvenait pas à maintenir son écart sur le Champion du Monde. Dovizioso complétait le Top 3 tandis que Zarco faisait la jonction sur Rossi pour former un groupe de cinq pilotes en lice pour la victoire après sept tours.

Sur un freinage un peu trop optimiste, Dovizioso prenait l’avantage sur Márquez, mais le Catalan répliquait quelques moments plus tard avant de fondre sur Lorenzo. Après s’être installé aux commandes, Márquez imprimait un rythme que seul Dovizioso semblait en mesure de suivre au guidon de sa Desmosedici GP17 ; Lorenzo se retrouvant sous la menace de Pedrosa. Zarco complétait le Top 5 après s’être défait de Rossi. L’Italien a d’ailleurs commis une erreur au premier virage au sein de laquelle Viñales s’est vite engouffré.

Pedrosa a dû attendre l’entame du 17e tour pour tenir Lorenzo en échec. En tête, la passe d’armes entre Dovizioso et Márquez permettait à Pedrosa de revenir dans leur sillage avant de reperdre du terrain.

En tête du dernier tour, Dovizioso contient tant bien que mal les assauts de Márquez. Tentant le tout pour le tout, le pilote ibérique portait une attaque dans le dernier virage, mais il sortait trop large. Le Transalpin filait vers sa troisième victoire de la saison tandis que Márquez inscrivait 20 points précieux au classement général. Sur la troisième marche du podium, Pedrosa devançait Lorenzo, lequel a su résister à Zarco qui s’offrait un nouveau Top 5 au rang de premier pilote Yamaha.

Viñales et Rossi ne pouvaient faire mieux que sixième et septième, respectivement. Les pilotes du team Movistar Yamaha MotoGP accusent désormais 24 et 33 points sur Márquez au général.

Deuxième Français, Loris Baz (Reale Avintia Racing) était neuvième après avoir perdu sur duel face à Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team). Mika Kallio (Red Bull KTM Factory Racing) offrait la dixième place à la firme KTM à domicile. Vainqueur l’an dernier, Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) ralliait l’arrivée en 11e position devant Scott Redding (Octo Pramac Racing).

Auteur motogp.com

Spielberg, Sunday, August 13, 2017