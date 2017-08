GP3R : Tagliani s’impose lors du 50 Tours Can-Am

Andrew Ranger, qui a récolté une cinquième deuxième place

Alex Tagliani a remporté une première victoire en NASCAR Pinty’s au GP3R en s’imposant lors du 50 Tours Can-Am, dimanche après-midi, sur le circuit urbain de Trois-Rivières.

« Dame nature nous a souri et de très nombreux amateurs ont profité du beau temps pour venir voir cette éclatante victoire de Tag, a relaté le directeur général du GP3R. Les gradins étaient pleins et notre manufacture de sourires a fonctionné à plein régime ! Le travail accompli par nos 1200 bénévoles a permis aux pilotes et aux équipes de briller et c’est le public qui s’est régalé. »

Andrew Ranger, qui a récolté une cinquième deuxième place consécutive lors de la course NASCAR Pinty’s du GP3R est parti en position de tête, mais n’a pu résister aux nombreux assauts de Tagliani qui passait devant au 27e tour. Marc-Antoine Camirand a terminé derrière Ranger pour fracasser le record de podiums au GP3R avec 22.

La série IMSA Prototype Challenge était en action pour deux courses, dimanche. Kenton Koch, en LMP3, a remporté l’épreuve en matinée au volant de sa Ligier JS P3 du P1 Motorsports. Gary Gibson a suivi au cumulatif, mais a remporté la classe MPC au volant d’une Elan DP02.

Lors de la course de l’après-midi, Koch a repris là où il avait laissé, alors que Colin Thompson (Norma M30) et Stefan Rzadzinski (Ligier JS P3) ont complété le podium en LMP3. Kyle K. Masson, quatrième au général, a été le premier à franchir la ligne d’arrivée en classe MPC.

En Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, Scott Hargrove a remporté ses septième et huitième victoire en 10 courses cette saison, samedi et dimanche. Zacharie Robichon et Michael De Quesada ont suivi, dans l’ordre, lors des deux épreuves.

La seconde course en Coupe Nissan Micra a été l’affaire de Xavier Coupal, suivi d’Olivier Bédard et de Valérie Limoges. La veille, c’est Stefan Rzadzinski, suivi de Bédard et de Kevin King qui étaient montés sur le podium

Trois courses en CTCC ont été présentées au cours du week-end. Vendredi, lors de la traditionnelle course nocturne, Mario Guérin et Chris Sahakian, tous deux en Grand Touring, sont montés sur le podium, accompagnés de Eric Hochgeschurz, au volant d’une Super Touring. En matinée, samedi, Guérin et Sahakian ont respectivement repris leur place sur le podium, suivis de Jean-François Hevey, en Super Touring. Le podium de la troisième course a été identique à celui de vendredi : Guérin, Sahakian et Hochgeschurz. En Touring Michel Sallenbach a pour sa part remporté les deux premières épreuves, alors que Paul Dargis s’est imposé lors de la troisième course.

Finalement, en Formula Tour 1600 Groupe STCH, Michel Bonnet a remporté la première course présentée vendredi devant Parker Thompson et Roman De Angelis. Plus tard vendredi, Konrad Czaczyk s’imposait devant De Angelis et Thompson. Samedi, Czaczyk gagnait à nouveau devant De Angelis et Jacob Astren.

