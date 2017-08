Alex Tagliani remporte le Grand Prix de Trois-Rivières + Résultats

Alex Tagliani prend les commandes au 28e tour et les conserve jusqu’à l’arrivée au 54e tour.

Incommodé par une bronchite, Alex Tagliani a mis son mal de côté dimanche pour inscrire sa première victoire de la saison, sa toute première en série NASCAR Pinty’s sur le circuit urbain temporaire du Grand Prix de Trois-Rivières.

S’élançant de la deuxième place à côté du détenteur de la position de tête Andrew Ranger, le pilote originaire de Lachenaie a patiemment attendu jusqu’au 28e tour pour le doubler dans le virage Ryan et prendre les commandes du 50 Tours CanAm jusqu’à l’arrivée au 54e tour.

Pour concrétiser sa cinquième victoire toutes catégories confondues à Trois-Rivières, le pilote de l’équipe EpiPen-Lowe’s-St Hubert a dû résister aux attaques de Ranger lors de la relance en surtemps à la suite d’une neutralisation au 49e d’une course qui devait en durée 50. Tagliani a réussi pour devancer Ranger par 0,715 seconde au damier. Marc-Antoine Camirand a complété un podium entièrement québécois.

« C’est une belle victoire et elle arrive au bon moment, a déclaré Tagliani. Andrew (Ranger) était avantagé au tout début à certains endroits du circuit, alors que notre voiture EpiPen-Lowe’s-St Hubert-Spectra Premium était meilleure ailleurs. Hier, nous avons eu des problèmes de freins et l’équipe a changé une bonne partie du système et ça nous a énormément aidé aujourd’hui.

Nous avons toujours été rapides cette année autant à Toronto qu’au circuit ICAR, mais nous n’avons jamais été capables de capitaliser parce qu’on a été impliqué dans des incidents où on a été victime de pépins mécaniques. Cette fois, la chance a été de notre côté, mais je dois avouer que les derniers tours, j’avais un oeil sur mes rétroviseurs pour voir où était Andrew. »

Vingt pilotes ont pris le départ et 17 ont croisé l’arrivée dont 13 sur le tour du vainqueur. La course a été neutralisée quatre fois durant 13 tours.

Lors de l’unique séance d’essais libres du samedi, Tagliani avait été le plus rapide des 20 pilotes inscrits à l’épreuve. Plus tard en qualification, il a inscrit le deuxième temps derrière Ranger.

Au classement des pilotes avec quatre courses à disputer, Tagliani demeure au sixième rang avec 325 points, mais se rapproche à 19 de la cinquième place détenue par DJ Kennington et à 23 points au quatrième rang du Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin. Alex Labbé occupe toujours le premier rang avec 385 points, suivi de Kevin Lacroix avec 362

En 54 départs en NASCAR Pinty’s, Tag a inscrit six victoires, huit positions de tête, 21 top cinq et 34 top dix. Prochain arrêt : La Nouvelle-Écosse.

Le weekend prochain : les Maritimes

Le weekend prochain, la série NASCAR Pinty’s se déplace dans l’Est du Canada au Riverside International Speedway à Antigonish, Nouvelle-Écosse, pour disputer le samedi 19 août la 10e étape de son calendrier 2017. Le Bumper To Bumper 300 est la seule épreuve du championnat national canadien de stock-car présentée dans les provinces maritimes. La course de 300 tours sur l’ovale fortement incliné de 0,333 mille débutera à 17 h, heure avancée de l’Est (HAE). L’événement d’une journée comprend deux séances d’essais libres de 30 minutes débutant à midi et 13 h (HAE). L’unique séance de qualification est prévue pour 14 h (HAE).

Alex se souvient très bien de la course qu’il a dominée en Nouvelle-Écosse en 2016, mais qui s’est soldée par un accrochage avec un attardé qui a endommagé sa voiture et lui a coûté neuf positions à l’arrivée.

« L’an dernier, mon unique course NASCAR en carrière à Riverside ne s’est pas terminée comme prévu, a souligné Tagliani. J’étais en tête et j’avais mené 161 tours et j’allais doubler les voitures qui occupaient le cinquième et sixième rang lorsqu’ils se sont accrochés devant moi et en dérapage, l’une d’elles m’a frappé au 230e tour. Une fin de course décevante, mais d’un autre côté, j’ai découvert une nouvelle piste fortement inclinée qui est très rapide, car j’étais absent les deux années précédentes. On espère qu’aucun pépin ne viendra ruiner notre course cette année. Avec l’écart qui nous sépare du meneur au classement, nous ne visons que la victoire lors des dernières courses de la saison. »

Fin Str Car Driver Team Laps Points B/Points Status 1 2 18 Alex Tagliani Epipen/Lowe’s/St. Hubert/Fast Wheels Dodge 54 48 5 Running 2 1 27 Andrew Ranger Mopar/Pennzoil/Mopar Express Lane Dodge 54 44 2 Running 3 3 22 Marc-Antoine Camirand GM Paillè Chevrolet 54 41 Running 4 5 47 L.P. Dumoulin WeatherTech Canada/Bellemare Dodge 54 40 Running 5 6 32 Alex Labbe Can-Am/Kappa/Cyclops Gear/Lou’s BBQ Ford 54 39 Running 6 8 4 J.F. Dumoulin Spectra Premium/Bellemare/Bernier Dodge 54 38 Running 7 12 76 Cayden Lapcevich Fastline Motorsports Dodge 54 37 Running 8 7 17 D.J. Kennington Castrol Edge Dodge 54 36 Running 9 14 25 Simon Dion-Viens Castrol Canada/Bestbuy Pièces d’auto Dodge 54 35 Running 10 20 8 Larry Jackson Wonder/Dunright Foam/CBRT/B&B Decals Dodge 54 34 Running 11 15 9 Adam Martin * Johsonville/Oliviers/Reser’s Ford 54 33 Running 12 17 99 Brandon White Goodleaf’s Chevrolet 54 32 Running 13 11 59 Gary Klutt Poolsuppliescanada.ca Dodge 54 31 Running 14 13 2 Robin Buck Leland/Avenue/OMVIC Ford 53 30 Running 15 18 77 Jocelyn Fecteau Metal Mulisha/Pieces d’Auto Super/Farnham Ale 53 29 Running 16 16 20 Raymond Guay * Classique Int. de Canot/Groupe Potvin Dodge 46 28 Running 17 19 11 Martin Cote * GO-VR.com Dodge 42 27 Running 18 4 74 Kevin Lacroix Bumper to Bumper/Total/Gates/Go Fast Dodge 41 26 Transmission 19 9 95 Anthony Simone Innovative Plumbing/InkYourRide Dodge 38 25 Transmission 20 10 56 David Michaud * Crackboom/Trailers by Jim Bray/Excavation Michaud 14 24 Brakes

RACE STATISTICS

Fastest Qualifier: Andrew Ranger, Time: 66.959 Seconds, Speed: 82.259 mph

Time of Race: 1 hrs., 17 mins, 0 secs Average Speed: 64.379 mph Margin of Victory: .0714 Seconds

Caution Flags: Laps 15-18 (Car 56 contact with the wall {[free pass]11}); 29-31 (Car 02 stopped on track [99]); 34-36 (Car 95 stopped on track [02] ); 49-51 (Car 11 stopped on track [none]). 4 for 13 laps.

Lap Leaders: Andrew Ranger 1-27, Alex Tagliani 28-54.

Total Laps Led: Andrew Ranger 27, Alex Tagliani 27. 1 changes involving 2 drivers.

