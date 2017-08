F1 – Bilan de mi-saison 2017 : Renault

Il y a du mieux, pour le vrai retour de la marque

La saison 2016 avait marqué la transition entre Lotus, rachetée quelques mois auparavant, et Renault, qui avait ramené son nom en Formule 1. Privé de temps pour travailler en son nom, Renault avait utilisé la voiture conçue l’année auparavant par Lotus et avait décidé qu’il faudrait attendre 2017 pour voir le premier fruit de son travail.

C’est donc la RS17 qui est chargée de défendre les couleurs du constructeur, aux mains de Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer. Une chose est certaine, le premier cité tient l’équipe à bout de bras tandis que le dernier effectue une saison catastrophique. Hulkenberg a ouvert le compteur de Renault à Bahreïn avec une neuvième place, suivie d’une huitième puis d’une sixième à Barcelone. Un résultat qui sera réitéré à Silverstone, après une huitième place au Canada. Avec ces résultats, l’Allemand pointe au dixième rang du championnat. En qualifications, il a atteint à six reprises la Q3, montrant également une très belle vélocité sur un tour.

Dans l’autre monoplace, le bilan est nettement moins reluisant. Avec un passage en Q3 et trois passages en Q2, Palmer montre qu’il est difficilement capable de régler la voiture tandis qu’en course, il peine à se montrer régulier et à profiter de la moindre occasion. En résulte un bilan qui n’est toujours pas chiffré puisque l’Anglais a terminé onzième à trois reprises en guise de meilleur résultat.

Une deuxième saison si mauvaise que les rumeurs à son sujet s’amplifient depuis quelques semaines, laissant entendre qu’il pourrait être remplacé avant la fin de l’année, notamment par Robert Kubica dont les essais privés ont été très bons. Une chose est sure, Palmer est le talon d’Achille de Renault puisque si la deuxième monoplace avait marqué autant de points que celle de Hulkenberg, Renault pointerait aujourd’hui au cinquième rang du championnat. De quoi laisser songeur quant à la piste du remplacement de Palmer.

Statistiques :

– 8e du championnat avec 26 points

Par Emmanuel Touzot

