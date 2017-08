F1 – Max Verstappen : « Tirer le meilleur de la situation »

Max Verstappen revient sur sa première partie de saison, entre déception et satisfaction pour le jeune prodige néerlandais.

Après avoir explosé (une nouvelle fois) au grand jour en 2016 pour ses premiers pas chez Red Bull Racing, avec un succès immédiat en Espagne, Max Verstappen a conclu en Hongrie une première moitié de saison contrastée.

Impliqué dans un accrochage dès le tour initial de la course avec son équipier Daniel Ricciardo, le pilote néerlandais a terminé 5e de la course, dans la moyenne de ses résultats en 2017. Un seul podium est venu récompenser l’ancien pensionnaire du Championnat d’Europe de F3 en Chine, et avec cinq abandons, Verstappen demeure le moins en réussite des pilotes des écuries de pointe Mercedes, Ferrari et Red Bull.

« Ce fut une saison intéressante jusqu’à présent, avoue toutefois Verstappen. Bien sûr, les abandons ne sont pas positifs, mais en général, je pense que nous devons être heureux avec les performances. Peut-être nous nous attendions-nous à un peu plus, mais c’est comme ça et vous devez tirer le meilleur de la situation. »

L’espoir dans les évolutions de Red Bull

Dominé par son équipier Daniel Ricciardo, vainqueur en Azerbaïdjan et auteur de cinq podiums consécutifs entre l’Espagne et l’Autriche, Max Verstappen tourne son attention sur la seconde partie de la saison, où il espère clairement profiter des évolutions attendues chez Red Bull Racing, et regarde également vers 2018.

« Nous essayons toujours de nous améliorer. Nous espérons que les mises à jour nous pousseront vers l’avant. L’objectif est d’être plus proche des premières places, de préparer les choses pour l’année prochaine et de défier les leaders. »

Pierre Tassel

http://www.autohebdo.fr